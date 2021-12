Sonderausgabe für Naturkalender

Das Naturschutzzentrum wurde 2002 Teil des landesweiten Netzwerkes der rund 40 Biologischen Stationen und leistet in 2022 bereits seit 20 Jahren mit seinem Team hauptamtliche Arbeit im Kreis Coesfeld.

Grund genug für eine Sonderausgabe des „Natur erleben“-Kalenders. Der neue Kalender ist als Sonderausgabe erschienen: als Tischkalender, immerwährend und mit besonders vielen Fotos. Er gibt wöchentlich einen neuen Einblick in insgesamt 12 Schwerpunktgebiete und präsentiert die besondere Artenvielfalt des Kreises.

Landschaftsbilder sowie Tier- und Pflanzenaufnahmen wechseln sich ab und zeigen jeweils einen Monat lang ein Gebiet. So präsentiert beispielsweise der Monat April Fotos aus dem Naturschutzgebiet Hirschpark Nordkirchen mit Stieleichen-Hainbuchenwald, Rotmilan, Kaisermantel und Teufelsabbiss oder der Juni Aufnahmen aus dem Naturschutzgebiet Baumberge. Zu weiteren Gebieten im Kalender zählen die Naturschutzgebiete Wildpferdebahn, Tongrube Brink und das Venner Moor.

60 hochwertige Aufnahmen der Mitarbeiter sind entstanden, die auf dem Schreibtisch, der Fensterbank oder im Regal Platz finden können.

Der Kalender ist auf dem Alten Hof Schoppmann im Café und im Naturschutzzentrum in Darup sowie im Kreishaus an der Information, Friedrich-Ebert-Straße 7 in Coesfeld erhältlich.