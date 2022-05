Sonne schon unterwegs nach Düsseldorf

Dennis Sonne aus Lüdinghausen hat es gerade eben in den Landtag geschafft. Die Liste der Grünen zieht bis Platz 36 – auf dem steht er. Sonne ist unter den fünf Abgeordneten aus dem Kreis Coesfeld der Neuling.

Ganz knapp gelang dem 38-Jährigen der Einzug in den Landtag. Bis Platz 36 zieht die Liste der Grünen, wie nach Angaben des Landeswahlleiters nun auch offiziell feststeht. Und auf diesem Platz 36 steht Sonne. „Ich war am Wahlabend vorsichtig mit der Aussage, ob es tatsächlich klappt“, sagt er. Und nun geht es schon los mit der Landespolitik.

„Im Landtag findet so etwas wie die erste Schulstunde statt“, berichtet Sonne. Führungen, Vorstellungen, Fraktionssitzung, Abstimmungen.

Sonne, der seit einem Unfall auf den Rollstuhl abgewiesen ist, möchte sich in Düsseldorf am liebsten der Sozialpolitik und Inklusion widmen, sich für eine vielfältige Gesellschaft und soziale Gerechtigkeit engagieren. „Aber ich bin auch für andere Schwerpunkte offen“, sagt er. Seine Tätigkeit beim Finanzamt will er für die nächsten fünf Jahre ruhen lassen. „Dann sind ja wieder Wahlen und wir sehen weiter.“

Unter den fünf Landtagskandidaten aus dem Kreis Coesfeld ist Sonne der einzige Neuling. Alle anderen sind mindestens zum zweiten Mal dabei. „Ich weiß noch nicht einmal, ob der Landtag barrierefrei ist“, sagt Sonne. „Ob ein Aufzug existiert, eine Rampe.“ Im Rollstuhl gebe es schließlich aktuell keinen Abgeordneten im Landtag, „ich bin der erste“. Klar ist für ihn, dass im Bereich Barrierefreiheit einiges verbessert werden muss. Gerne würde er mit dem Zug anreisen. „Das ist aber immer so eine Sache“, sagt er – und am liebsten würde er da gleich etwas unternehmen. Es ärgert ihn, dass Menschen mit Behinderungen immer noch benachteiligt sind. Dass sich das nicht schneller ändern lässt. Weder die Opferrolle noch die Rolle des „tollen Behinderten“ mag er. Sonne ist der Meinung, dass es für Menschen mit Behinderungen möglich sein muss, ganz normal den Alltag zu leben. Kommunalpolitisch engagierte sich Sonne, der sich unter dem Namen Sittin’ Bull als Rapper in der Region einen Namen machte, bislang im Rat. „Dieses Mandat werde ich abgeben“, erklärt er. „Alles kann ich nicht weitermachen.“

Schon wieder im Alltag angekommen ist dagegen Dr. Julian Allendorf aus Nottuln, der für die CDU im neuen Wahlkreis 85 kandidierte, zu dem Nottuln und Havixbeck sowie Teile von Münster gehören. Das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen entschied in der Wahlnacht Dorothea Deppermann aus Münster von den Grünen für sich. Allendorf unterlag, wie berichtet. „Sicherlich ist das bitter, wenn es so knapp ist“, sagt er. Für seinen engagierten Wahlkampf ließ er sich zwei Monate von seiner Tätigkeit bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Münster freistellen.

Sein Plan B? „Der läuft jetzt schon“, sagt der Nottulner am Montag. „Ich sitze wieder am Schreibtisch bei der IHK.“ Für ihn geht es wie gehabt weiter. Im Kreistag mit seinem Schwerpunkt Mobilität, als Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM) sowie Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL). „Die Gewinne bei den Grünen sind im Landestrend“, analysiert er. Münster als Großstadt mit vielen Studenten – da hätten die Grünen die Nase vorn gehabt. In Nottuln und Havixbeck war es anders: Dort bekam Allendorf die meisten Stimmen.