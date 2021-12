Sorgen vor dem „Präzedenzfall“

Senden

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die niemand im Kulturausschuss bestreiten will. Seit 2015 setzt sich der Schloss Senden e.V. für die Wiederbelebung des alten Gemäuers ein. Als nun der Verein jedoch beim Kreis die Förderung seiner „Gartenwerkstatt“ mit 10 000 Euro und die Kostenübernahme für ein wissenschaftliches zweijähriges Volontariat in Höhe von insgesamt 60 000 Euro beantragte, endete dies in einer Grundsatzdebatte – darüber, wie weit die Kulturarbeit des Kreises reicht und wo der Kreis eben nicht mehr zuständig ist.

Von Florian Schütte