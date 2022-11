SPD-Anträge erneut für die Katz

Dort hatte die SPD beantragt, die Kostenübernahme für die Unterbringung wildlebender Katzen nach Kastration von 20 auf 100 Euro pro Tier zu erhöhen. Begründet hatte die Fraktion dies mit gestiegenen Kosten für die Tierheime, unter anderem für die gesundheitliche Pflege. Werner Schulze Esking (CDU) erinnerte daran, dass der Haushaltsansatz schon von 40 000 Euro auf 70 000 Euro gestiegen sei. Zudem habe Sandra Kassenböhmer, Geschäftsführerin des TSV Coesfeld-Dülmen glaubhaft gemacht, dass die 20 Euro für die Unterbringung ausreichend seien.

Der Ausschussvorsitzende Dr. Thomas Wenning (CDU) wollte wissen, wie die SPD überhaupt auf eine Verfünffachung komme. Man dürfe die chronische Geldnot der Tierheime nicht mit dieser speziellen Frage der Unterbringungskosten vermischen. Steigende Kosten für die tierärztliche Behandlung seien tatsächlich ein Problem, bestätigte Dezernent Ulrich Helmich. Diese würden vom Kreis aber ohnehin „eins zu eins“ gedeckt. Dies sei ihrer Fraktion nicht bekannt gewesen, äußerte Anke Pohlschmidt (SPD) und zog den Antrag zurück.

Gleich darauf stellte sie den nächsten vor. 7500 Euro solle der Kreis zusätzlich für Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten bereitstellen, um der Verbuschung auf dem Gebiet der Borkenberge entgegenzuwirken. „Es soll zügig ans Werk gehen“, so Pohlschmidt. Dass diese Verbuschung ein Problem darstelle, darin waren sich die Beteiligten einig. „Das Problem ist, dass es nicht unser Fläche ist“, meldete Werner Schulze Esking jedoch Zweifel an. „Die DBU ist verpflichtet“, stieß Anton Holz ins gleiche Horn. Dort passiere auch etwas, aber die Pflege sei angesichts der Munition auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz auch nicht ganz einfach. „Zwei Herzen schlagen in unserer Brust“, zeigte sich Dezernent Helmich zwiegespalten. So sehr er den Antrag inhaltlich begrüßen würde, sei es angesichts der Eigentumsverhältnisse doch zweifelhaft, hier als Kreis Geld bereitzustellen. Denn dies würde möglicherweise auch noch andere Eigentümer auf den Plan rufen. „Wo fangen wir da an und wo hören wir auf?“ „Wir würden Untätigkeit belohnen“, merkte Martin Bontrup (CDU) an. Einzig Uta Spräner (Grüne) konnte dem Antrag etwas abgewinnen. „Warten ist schlecht, denn die Natur wartet nicht“, so Spräner. Die Verwaltung solle hier zumindest noch einmal Druck machen, damit die DBU tätig werde. Die anderen Ausschussmitglieder lehnten den Antrag mit deutlicher Mehrheit ab.