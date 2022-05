SPD schlägt Betonzylinder vor

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten stark zugenommen. Oft entsteht ein hoher Sachschaden. Im vergangenen Jahr wurde etwa in Schapdetten der Dorfladen bei einer versuchten Geldautomatensprengung zerstört. Auch in Bösensell wurde im vergangenen Sommer ein Gebäude mit Geldautomaten zerstört, als Kriminelle versuchten an Bargeld zu gelangen. „Sowohl in Schapdetten als auch in Bösensell wurden die Geldautomaten nicht wiederaufgebaut, sodass die wohnortnahe Versorgung mit Bargeld nicht mehr gewährleistet ist“, so die SPD in der Mitteilung.

Nachdem bereits Kreditinstitute kleinere Filialen geschlossen hätten, seien Geldautomaten meist die einzigen örtlichen Anlaufstellen für Bankdienstleistungen. Drohen diese wegzufallen, stelle das viele Bürger, die auf Bargeld angewiesen und kein Online-Banking nutzen, vor ein großes Problem.

„Bankdienstleistungen sind Teil der Daseinsvorsorge, deshalb muss das Problem auch von politischer Seite angegangen werden“, so der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Coesfeld, Johannes Waldmann (Ascheberg).

Eine Lösung für das Problem könnte die Nutzung von neuartigen Betonzylindern mit eingebauten Geldautomaten sein. Diese lassen sich laut SPD außerhalb von Gebäuden platzieren und bieten „einen guten Schutz vor Sprengungen“. Einen solchen Typ Geldautomat nutze bereits die Sparkasse in Recklinghausen-Suderwich. „Auch hier bei uns in Recklinghausen hat es einige Geldautomaten-Sprengungen und anschließende Diskussionen über die Schließung von Standorten gegeben“, so der Vorsitzende der Recklinghäuser SPD-Stadtratsfraktion, Frank Cerny. „Mit dem hier in Suderwich eingesetzten Geldautomaten-Modell kann aber ein Kompromiss zwischen Erhalt des Geldautomaten-Standortes und der Sicherheit vor Sprengungen gefunden werden.“