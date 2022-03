SPD setzt auf den ländlichen Raum

Der ländliche Raum steht bei der SPD im Wahlkampf ganz oben auf der Liste. „Ländlicher Raum ist viel mehr als nur Landwirtschaft und Forstwirtschaft“, sagt Landtagsabgeordneter André Stinka, der bei den Landtagswahlen am 15. Mai erneut antritt. Im Longinusturm in den Baumbergen stellten sich mit André Stinka aus Dülmen, Thomas Kollmann aus Münster und Jan Kemper aus Heiden (Kreis Borken) die Direktkandidaten der SPD für die drei Wahlkreise vor, die es im Kreis Coesfeld gibt.

„Wir haben von der Landtagsfraktion schon vor drei Jahren eine Große Anfrage an die Landesregierung zum Thema ländliche Räume gestellt“, berichtete Stinka. Mit den 300 Fragen habe die SPD mit den Klischeevorstellungen aufräumen wollen. „Tatsache ist, dass ländliche Räume starke Regionen sind und die Landwirtschaft längst nicht mehr prägend ist.“ Im Gegenteil: Die überwiegend mittelständischen Unternehmen entwickelten oftmals Innovationen, von denen kaum bekannt sei, dass sie aus hiesiger Region stammen. „Der Großstädter denkt: Bauern, Gülle und das war’s. So ist es aber nicht“, verdeutlicht Kemper.

Der Blick müsse viel weiter als nur auf Landwirtschaft gerichtet sein, so Stinka. „Wir haben hier neue Realitäten.“ Der ländliche Raum habe dabei besondere Anforderungen, sagt Stinka, der stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag ist. „Und da fehlt der aktuellen Landesregierung ein Konzept. Das wollen wir ändern.“ Die Regionen in NRW hätten alle ganz eigene und unterschiedliche Anforderungen – „das Münsterland braucht andere Lösungen als das Sauerland“, verdeutlicht Stinka. Wie die aussehen können, wollen die Kandidaten „vom Land“ nach vorne bringen. „Wir wollen in Düsseldorf Sprachrohr für den ländlichen Raum sein“, sagt Kollmann. Er sieht dabei in seinem Wahlkreis mit Nottuln, Havixbeck und Münster die Verknüpfung von Land und Stadt als beispielhaft und ganz besondere Herausforderung. „Ich bin gerne in dieser Region und setze mich mit aller Kraft für sie ein“, sagt er.

Drei Schwerpunkte führte Stinka an, die die SPD besonders im Bereich „ländlicher Raum“ bearbeiten will

!.1. Fachkräfteprogramm; mit Verzahnung zu Forschung; stärkerer Technologietransfer.

2. ÖPNV: Besserer Anschlüsse, um Ziele im ländlichen Raum zu erreichen.

3. Gesundheit: Konzepte gegen Hausärztemangel

Am Wochenende will die SPD mit dem Plakatieren beginnen.

0 Für André Stinka dürfte der erneute Einzug in den Landtag sicher sein. Er steht auf einem mehr als aussichtsreichen Listenplatz 3. Wenn er bei den landtagswahlen im Mai nicht die meisten Stimmen im Wahlkreis 79 holt, würde er also voraussichtlich über die Liste in den Landtag ziehen. Der 56-jährige Dülmener ist bereits seit 2005 für die SPD im Landtag. Aktuell ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Von 2012 bis 2017 war er Generalsekretär der NRW-SPD. 21 Jahre lang, von 2000 bis 2021, war er Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Coesfeld. Stinka ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.

0 Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit sind zwei Themen, die für Jan Kemper aus Heiden (Kreis Borken) ganz oben auf der Liste stehen. „Bildung darf nicht eine Frage des Geldbeutels sein“, sagt der 41-Jährige. Die Kita sollte kostenlos sein, Straßenausbaubeiträge müssen für Anlieger abgeschafft werden, fordert er. Auch beim Klima sieht Kemper den ländlichen Raum mehr gefordert als die Stadt: „In einer Großstadt können keine Windräder stehen“, sagt er. Kemper ist Vorsitzender der SPD in Heiden und bei der Kreis-SPD Borken im Vorstand aktiv. Er ist ledig und Vater eines Sohnes. Er tritt im Wahlkreis 78 Coesfeld I - Borken III an. Er steht auf einem wenig aussichtsreichen Listenplatz 76 und hat sich von daher vorgenommen, den Wahlkreis direkt zu gewinnen.

0 Mobilität gehört für Thomas Kollmann aus Münster zu den Schwerpunktthemen. Wie kommt man von Münster zum Longinusturm? nennt er ein Beispiel, für das Lösungen entwickelt werden müssten. „In Gesprächen von Nottuln-Darup bis Münster wird immer wieder das Thema Mobilität genannt“, sagt er. Bezahlbares Wohnen, Gesundheit und Pflege sowie Bildungsgerechtigkeit sind weitere Punkte, die Kollmann am Herzen liegen. Kollmann ist in Münster seit acht Jahren für die SPD im Rat und Vorsitzender des Sozialausschusses. Der 62-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit Platz 73 hat er wenig Chancen, über die Liste in den Landtag einzuziehen. Sein Ziel lautet deswegen, die meisten Stimmen direkt zu holen.

Drei Wahlkreise

Der Kreis Coesfeld ist in drei Wahlkreise eingeteilt. Bei den letzten Landtagswahlen waren es noch zwei. Zu den drei Wahlkreisen zählen:

0 Wahlkreis 78 Coesfeld I - Borken III: aus dem Kreis Coesfeld: Billerbeck, Coesfeld, Rosendahl; aus dem Kreis Borken: Gescher, Heiden, Raesfeld, Reken, Südlohn, Velen. Von der SPD tritt dort Jan Kemper aus Heiden an.

0 Wahlkreis 79 Coesfeld II:

Ascheberg, Dülmen, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen, Senden. Von der SPD tritt dort André Stinka aus Dülmen an.

0 Der neue Wahlkreis 85 Münster III - Coesfeld III

aus dem Kreis Coesfeld: Havixbeck, Nottuln; aus der Stadt Münster: Altstadt, Schloss, Geist/Pluggendorf, Aaseestadt, Düesberg, Albachten, Mecklenbeck, Roxel, Sentrup. Von der SPD tritt dort Thomas Kollmann aus Münster an.