SPD stellt Weichen bis zu den Wahlen

Beim Unterbezirks-Parteitag in Dülmen stellte die SPD im Kreis Coesfeld die Weichen für die Zeit bis zur Kommunal- und Bundestagswahl im Herbst 2025.

SPD-Mitglieder aus allen Orten des Kreises diskutierten beim Parteitag, in welche Richtung es zu den Kommunal- und Bundestagswahlen gehen soll.

Über 80 SPD-Mitglieder folgten der Einladung und diskutierten über das Arbeitsprogramm. Dabei entwickelten sie Ideen und Forderungen für mehr Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und bessere Zukunftschancen für Menschen im Kreis Coesfeld.

Beschlossene Punkte:

0 Stärkung der beruflichen Ausbildung, um den Fachkräftemangel im Kreis Coesfeld zu bekämpfen: Die SPD fordert höhere Ausbildungsvergütungen, Wohnraum für Azubis, einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV (z. B. ein Jobticket für Azubis).

0 Gebührenfreie Bildung, egal ob in der Kindertagesstätte, der offenen Ganztagsschule (OGS), im Studium oder in der Berufs- bzw. Meisterausbildung. Besonders die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten sind aus Sicht der SPD im Kreis Coesfeld „viel zu hoch“.

0 Klimaschutz im Kreis Coesfeld soll zum Wirtschaftsmotor werden. Die Erzeugung erneuerbarer Energie in den Bereichen Wind- und Solarenergie sowie Produktion und Nutzung von grünem Wasserstoff sind aus Sicht der SPD für einen klimaneutralen Kreis Coesfeld elementar. Zudem fordert die SPD, dass die kommunalen Speicherkapazitäten besonders für Strom aufgebaut werden.

0 Sozialer und genossenschaftlicher Wohnungsbau sowie unterschiedliche Formen des Bauens sollen gestärkt werden. Alle Menschen im Kreis Coesfeld sollen eine Wohnung finden, bezahlbar und passend für die Bedürfnisse des jeweiligen Lebensabschnittes, so die SPD.