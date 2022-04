Spendentopf mit 40 000 Euro für Vereine und Initiativen

Allen gemeinnützigen Vereinen und Institutionen bietet die Sparkasse Westmünsterland eine besondere Aktion auf ihrer regionalen Spendenplattform an. Am Donnerstag (28. April) startet um 9 Uhr der „Sparkassen-Spendenmarathon im Westmünsterland“. Das Besondere ist: Alle teilnehmenden Projekte gewinnen! „Hierfür stellen wir einen Spendentopf mit 40 000 Euro bereit“, sagt Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme.

Und so funktioniert der Spendenmarathon: Alle Spenden an Projekte auf www.gut-fuer-das-westmuensterland.de während des Aktionszeitraums werden gewertet. Nach dem „Zieleinlauf“ am 1. Mai, 23.59, erhalten alle Projekte entsprechend ihres Anteils am gesamten Spendenvolumen Geld aus dem 40 000 Euro-Spendentopf der Sparkasse. Ein Beispiel: Ein Verein, der fünf Prozent aller Spenden erhalten hat, bekommt eine zusätzliche Spende der Sparkasse in Höhe von 2000 Euro.

Gemeinnützige Träger sollten ihre Projekte im Westmünsterland daher schnell auf der Spendenplattform registrieren. Hierzu zählen auch Initiativen, die im Kreis Coesfeld Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine Unterstützung anbieten.

Es kommt nach der Registrierung darauf an, möglichst viele Unterstützer auf den Sparkassen-Spendenmarathon aufmerksam zu machen.

„Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, machen unsere Gesellschaft erst richtig lebenswert“, erläutert Krumme den Hintergrund. Viele Projekte ließen sich mit gemeinsamer Kraft verwirklichen. Doch es gebe auch Grenzen, gerade was die Finanzierung angeht.

| www.gut-fuer-das-westmuensterland.de