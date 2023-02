„Sport spielt eine Schlüsselrolle“

Trophäen an Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften des Jahres übergeben

Tosenden Beifall gibt es für die Sportler und Sportlerinnen sowie die Mannschaften des Jahres beim Sportmedienpreis in der „Fabrik“ in Coesfeld (wir berichteten bereits). Flott geht es mit dem Moderatoren-Duo Marc Zahlmann und Karin Schnaase-Beermann durchs Programm.

„Ich wollte eigentlich gar nicht kommen“, gesteht Bogenschütze Danny Becker aus Rosendahl. „Dann wurde mir gesagt, ich solle unbedingt dabei sein.“ Dass der Europameister beim Sportmedienpreis den 1. Platz und damit Sportler des Jahres wird, damit hat er bis zuletzt nicht gerechnet. Schließlich ist auch Bogenschießen eine Randsportart. „Großen Dank“ spricht Beachvolleyballerin Cinja Tillmann aus Senden per Video aus, die Sportlerin des Jahres geworden ist. Sie steckt schon in der Vorbereitung für Mexiko und kann deshalb bein der Gala nicht dabei sein.

Unangefochten die Nummer 1 bei den Mannschaften des Jahres ist das Badminton-Team von Union Lüdinghausen. Zum sechsten Mal holt es sich den Titel, die gläserne Trophäe nimmt Manager Michael Schnaase entgegen. Das Team ist unterwegs, weil am Wochenende Spiele sind. „Es ist immer wieder eine ganz besondere Auszeichnung“, sagt Schnaase. Dass er wenig später noch einmal auf die Bühne gerufen wird, ahnt er da noch nicht. Und das von seiner Tochter, Moderatorin Karin Schnaase-Beermann, ebenfalls eine ehemalige Badmintonnationalspielerin. Wie ihr Vater – der umso mehr strahlt er, als er für sein besonderes sportliches Engagement den Sport-Oscar bekommt. In seiner aktiven Zeit holte er ‘zig Europameister- und Deutsche-Meister-Titel. Und aktuell tut er alles, damit Badminton in Lüdinghausen weiterhin auf Spitzenniveau bleibt. „Das geht aber nur, weil mir meine Frau den Rücken frei hält“, sagt Schnaase. Dafür kriegt er später einen dicken Kuss von seiner Barbara.

Norbert Hypki, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland, Anne Eckrodt, Chefredakteurin der Zeitungsgruppe Münsterland, Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr sowie Kreissportbund-Präsident Bernd Heuermann zeichnen die verdienten Sportler aus. In knackigen Videos werden die zehn nominierten Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften vorgestellt. Zu 50 Prozent zählte dabei das Votum einer Fachjury und zu 50 Prozent das Ergebnis einer Online-Abstimmung.

Noch einmal ein bisschen Karneval gibt es mit der Tanzgruppe von Gelb-Schwarz Hohenholte zu sehen, die im Showteil ihren Gardetanz aufführt. In kurzen Interviews bieten auch die Trophäen-Überreicher einen Einblick in ihr Tun. Gerade in der jetzigen Krisenzeit sehnten sich die Menschen nach Lösungsansätzen, erklärt Chefredakteurin Anne Eckrodt auf die Frage, welche Chancen und Herausforderungen die aktuelle Zeit für die lokalen und regionalen Medien mit sich bringe. „Der Stellenwert einer seriösen Berichterstattung zeigt sich jetzt besonders.“

Über den Spendenmarathon der Sparkasse Westmünsterland berichtet Norbert Hypki. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr meint, dass Sport eine gesellschaftliche Schlüsselrolle einnehme und nicht mehr wegzudenken sei. Als der Kreis Modellregion in der Corona-Zeit gewesen ist, sei das einmal mehr deutlich geworden.

Zügig geht‘s durchs Programm – danach ist Party mit DJ in der „Fabrik“ angesagt.