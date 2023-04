Stallpflicht für Geflügel aufgehoben

Hühner, Puten, Gänse und Co. dürfen wieder raus: Der Kreis Coesfeld hebt zum heutigen Samstag (1. April) die Stallpflicht für Geflügel auf.

Zahlreiche Geflügelpestnachweise bei Wildvögeln im Kreis Coesfeld hatten Anfang des Jahres nach einer Risikobewertung zu einer Aufstallpflicht für Geflügel geführt. Nun hat sich die Lage im Kreis Coesfeld wieder beruhigt. Seit Anfang März 2023 wurden nur noch in fünf Fällen der Erreger der Geflügelpest nachgewiesen, zuletzt bei einer am 12. März verendeten Wildgans in Dülmen. Damit wurde seit fast drei Wochen kein Geflügelpest-Erreger mehr im Kreis nachgewiesen.

Der Geflügelpest-Erreger ist zwar grundsätzlich weit verbreitet und wird wohl auch im Kreis Coesfeld nach wie vor existieren. Die Umweltbedingungen mit steigenden Temperaturen machen es dem Erreger jedoch zunehmend schwerer zu überleben, so die Einschätzung des Kreises in der Mitteilung. Dadurch und auch weil die Zugvögel wieder fortziehen, sinke der Infektionsdruck.

Die generell geltenden Sicherheitsmaßnahmen für alle Geflügelhalter bleiben jedoch bestehen. So darf Geflügel grundsätzlich nicht an Stellen gefüttert werden, zu denen auch Wildvögel Zugang haben. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände müssen für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. | www.kreis-coesfeld.de