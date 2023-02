Stallpflicht für Hausgeflügel

Kreis Coesfeld

Die Geflügelpest tritt inzwischen auch im nördlichen Kreis Coesfeld und somit nicht mehr räumlich begrenzt auf: Am Donnerstag wurde die Seuche auch in Rosendahl-Darfeld bei verendeten Gänsen und im Letter Bruch in Coesfeld bei einem sterbenden Storch amtlich festgestellt, wie der Kreis mitteilt. Die Nachweise der Geflügelpest ziehen sich jetzt also quer durch den Kreis Coesfeld; zuvor hatte es Meldungen unter anderem aus Lüdinghausen gegeben. Um das gehaltene Hausgeflügel vor der Seuche zu schützen, sieht sich das Veterinäramt des Kreises Coesfeld deshalb gezwungen, eine Aufstallpflicht für den ganzen Kreis Coesfeld anzuordnen.