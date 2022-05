Star-Pianist gibt Konzert in Billerbeck

Mit dem Klavierkonzert des bekannten Künstlers Angelo Comisso steht das nächste Programm-Highlight in der Billerbecker Kolvenburg an. Am Sonntag (15. Mai) um 16 Uhr nimmt der italienische Pianist sein Publikum mit auf eine musikalische Reise zwischen Klassik, Jazz und Improvisation.

Zurückgenommene, schlichte Themen bilden die Basis seiner Klangentfaltungen. Sei es der Beginn einer Bach-Toccata, eine Brahms-Etüde oder eine seiner zahlreichen Eigenkompositionen – jedes Stück erzählt eine eigene Geschichte, bietet Einblick in Gefühlswelten und Erinnerungen. Comisso, der klassisches Pianoforte am venezianischen Konservatorium Benedetto Marcello studiert hat, ist nicht nur solistisch, sondern auch in verschiedenen Jazz-Ensembles unterwegs: Er spielte schon in jungen Jahren mit Jazz-Musikern von internationalem Rang wie Gianluigi Trovesi, Roberto Ottaviano, Gianni Basso, Dusko Goykovich, Michel Godard, Evan Parker und Dhafer Youssef zusammen. Ab 2003 begeisterte er das Publikum lange Zeit in Formationen des deutschen Trompeters und Komponisten Markus Stockhausen. In seiner Heimat Italien gilt Angelo Comisso als einer der führenden Jazz-Musiker und ist in Funk und Fernsehen sehr präsent.

Konzertkarten sowohl an der Kasse der Kolvenburg zum Preis von 20 Euro (17 ermäßigt) als auch online, zuzüglich Vorverkaufsgebühr: www.kolvenburg.de erhältlich. Am Konzertabend gilt die 3G-Regelung, und eine medizinische Maske muss getragen werden.