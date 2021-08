Startrompeter mit Jazz der Extraklasse

Kreis Coesfeld

Musikgenuss im historischen Ambiente der Burg Vischering: Am Samstag (14. August) präsentiert der Kreis Coesfeld mit Joo Kraus einen Startrompeter, der samt Band zur internationalen Jazz-Elite zählt und vielfach ausgezeichnet wurde. „We are doing well“ heißt das aktuelle Programm, das Besucher ab 20 Uhr in Lüdinghausen genießen können.