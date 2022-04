Startschuss mit Schaumkraut-Blüte

Alle Jahre wieder werden seit 2016 im Rahmen der Initiative „Vielfalt am Wegesrand – Kreis Coesfeld blüht auf“ die Wegränder im gesamten Kreisgebiet erfasst. Das Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V. ist dabei auf der Suche nach artenreichen Wegrändern, die typische Grünland-Blütenpflanzen, wie Margerite, Odermennig, Flockenblume und viele weitere beheimaten.

Mit der Blüte des Wiesen-Schaumkrautes ist der Startschuss für die diesjährige Kartiersaison gefallen. Diese Art ist eine der frühblühenden Pflanzenarten im Grünland und in den Säumen. Im weiteren Jahresverlauf folgen Wiesen-Bocksbart, Margerite, Odermennig und Flockenblume, sodass Insekten ganzjährig Nahrung in den artenreichen Wegrändern finden. Im Spätsommer und Herbst erblühen schließlich die Pflanzenarten der feuchten Hochstaudenfluren, wie Baldrian, Blutweiderich und Mädesüß, die in den Gräben beheimatet sind.

Mit der Unterstützung von ehrenamtlichen Kartierern wurde seit 2016 ein Großteil der Wegränder begutachtet und charakterisiert.

Ohne die „unglaubliche Unterstützung“ und Motivation der ehrenamtlichen Wegrandkartierer im Kreis Coesfeld wären die rar gesäten artenreichen Wegränder nicht entdeckt worden, so das Naturschutzzentrum, das für die Unterstützung dankt.