SteverLandRoute: Eröffnung mit Kultur

Am 22. Mai wird der Radweg SteverLandRoute erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt – zusammen mit viel Kultur an der Strecke. SteverLandRoute mit KulTour lautet das Motto. Eigentlich sollte das schon vor zwei Jahren der Fall sein, aber die Corona-Pandemie hat auch dieses Vorhaben zunächst ausgebremst.

An diesem Tag locken vielfältige Angebote aus allen Bereichen der regionalen Kultur und für alle Altersgruppen an 33 Stationen entlang der Stever von der Quelle in Nottuln bis Haltern am See, wo die Stever in die Lippe mündet. Die gesamte Strecke umfasst 72 Kilometer, die auch in Etappen besucht werden kann.

An der SteverLandRoute hat Catharina Kähler mit ihrem Team vom Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V. – Alter Hof Schoppmann in Nottln-Darup sechs Jahre lang gearbeitet. Das Naturschutzzentrum in Darup ist die erste Station der KulTour. „Es ist das Ergebnis einer langen Kooperation. Es ist schön, dass so ein verbindendes Projekt von der Quelle bis zur Mündung entstehen konnte“, freut sich Kähler beim Pressetermin an einem eher versteckt gelegenen Ort der Route. Es ist die Kanalbrücke über die Stever im Recheder Feld. „Wir sind hier genau auf der Schnittstelle zwischen Selm und Olfen. Die Stever ist die Grenze zwischen beiden Orten“, erklärt Malte Woesmann von der Stadt Selm. An diesem Ort werden Matthias Beckmann (Trompete), Ekaterina Baranova (Geige) und Erick Paniagua (Contrabass/Gitarre) Jazzstandards aus dem Great American Song Book interpretieren. Der Sendener Beckmann hat so einen Spielort noch nicht erlebt: „Wir müssen ganz ohne Elektronik auskommen. Die Akustik ist sehr gut. Wir hoffen alle auf rege Beteiligung und schönes Wetter.“

Nottuln, Senden, Lüdinghausen, Selm, Olfen und Haltern am See sind die Orte, die an der Wegstrecke der SteverLandRoute liegen. Allein Lüdinghausen bietet fünf Spielstätten an der KulTour. Stefan Wiemann (Lüdinghausen Marketing e.V.): „Lüdinghausen ist die Stadt der Wasserburgen. Erstmals wird die Burg Kakesbeck wieder zugänglich.“ Natürlich werden die Kulturbeiträge nur dann stattfinden, wenn auch Zuschauer da sind. „Jedes Event wird nur 15 bis 20 Minuten dauern, damit die Leute verweilen und danach weiterfahren können“, ergänzt Markus Kleymann vom Kulturamt Senden, der die KulTour zusammen mit Thomas Nufer (Kulturmanagement) geplant und organisiert hat.

Erstmals öffnet sich auch das Schloß Senden. Auch in Senden gibt es allein fünf Stationen, die mit Kunst und Musik ganz neu erlebbar sind. Das Zauberzentrum der Stiftung Zauberkunst in Appelhülsen öffnet sich ebenfalls an diesem Tag mit kleinen Zaubershows. Wegweiser helfen dabei, etwas abgelegene Orte zu finden. Gastronomischen Einrichtungen finden sich ebenfalls der Route. Auch für Kinder gibt es spannende Angebote. Fehlt nur noch gutes Wetter!

Touren zur KulTour

0 Die KulTour findet am 22. Mai von 11 bis 17 Uhr statt.

0 Die RVM setzt kostenlos einen Fahrradbus ein, Fahrplan-Infos unter www.rvm-online.de

0 Flyer mit der Route und den Angeboten in den Verkehrsämtern der beteiligten Städte und Gemeinden aus.

0 Ehrenamtliche des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) bieten zwei geführte Touren. Die Tour 1 startet um 13.30 Uhr in Selm am Ternscher See, die Tour 2 startet um 13.30 Uhr im Naturschutzzentrum im Alten Hof Schoppmann in Nottuln-Darup. Beide Touren enden um 15.30 Uhr im Bürgerpark in Senden.

| www.steverlandroute.de