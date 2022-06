Stillstehen war nicht ihr Ding

Lüdinghausen

Was ist Jazz? Das fragte sich bestimmt jeder Besucher nach dem ersten Doppelkonzert von zwei international renommierten Jazzgruppen am Freitag auf der Burg Vischering in Lüdinghausen. Esinam Dogbatse trat mit drei Musikern auf und verzauberte die Besucher mit exotischem Jazz, in dem sehr viel elektrische Klänge eingearbeitet waren. Die Gruppe ist belgisch-ghanaischer Herkunft.

Von Elvira Meisel-Kemper