Streichung von Sprachförderung in Kitas sorgt für Kritik

Die Sprach-Förderung soll an Kitas eingestampft werden. Das stößt bei der Frauen Union im Kreis Coesfeld auf Kritik.

Der Blick in den Haushaltentwurf der Bundesregierung offenbart: Die Ampel will das Förderprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ komplett streichen. Mit dem Programm werden Kinder mit sprachlichem Förderbedarf unterstützt, damit jedes Grundschulkind vor seiner Einschulung dem Unterricht von der ersten Klasse an folgen kann.

„Gerade Kitas mit hohem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund und Flüchtlingskindern wie aktuell aus der Ukraine benötigen zielgenaue Unterstützung. Ohne Sprache gelingt keine Integration“, betont Büscher.

Die Streichung der Fördermittel stelle für viele Kinder den Schulerfolg in Frage. Seit 2016 flossen 1,3 Milliarden Euro für die Finanzierung von Fachkräften in die sprachliche Bildung. Für jede Sprach-Kita stellt das Programm eine zusätzliche Fachkraft zur Verfügung. Die Frauen Union Kreis Coesfeld fordert: „Das erfolgreiche und wichtige Bundesprogramm muss fortgeführt werden.“