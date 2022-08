Streit um Fuchshaltung für Jagdtraining

Zu einer Mahnwache „gegen Jagdhundausbildung mit lebenden Füchsen“ am Samstag (14 Uhr) ruft der NABU-Kreisverband auf. Grund des Protests am Vereinsgelände des Teckelklubs Olfen-Sandfort: die so genannte Schliefenanlage des Vereins. Diese ist Teil einer unter Tierschützern umstrittenen Jagdhundeausbildung, bei der Teckel und andere kleine Terrier in Tunnelsystemen die Baujagd auf Füchse trainieren sollen. „Dazu werden Füchse in Zwingern gehalten, deren Lebenszweck in der Ausbildung von Hunden für die Tötung ihrer Artgenossen besteht“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Organisatoren, zu denen die „Fuchsfreunde NABU“ unter Beteiligung mehrerer Ortsverbände in Kooperation mit Wildtierschutz Deutschland, pro Fuchs Deutschland und der Tierschutzpartei gehören, fordern die Schließung der Anlage. Denn die Füchse seien bei jeder Bauhundeprüfung permanenter Todesangst ausgesetzt. „Sowohl die Hundeausbildung in Schliefenanlagen als auch ihr Zweck, die Baujagd sind klar tierschutzwidrig“, heißt es im Pressetext der „Fuchsfreunde NABU“. Das sieht auch die Tierschutzorganisation Peta so – und hat deshalb zu Jahresbeginn die Verantwortlichen des Olfener Vereins wegen einer Schliefanlage angezeigt. Die Ermittlungen laufen derzeit noch.

„Die sollen ruhig kommen“, sagt Cornelia Linnert, Vorsitzende des Teckelklubs über die Protestler. Zu deren Kritik und der Praxis der Jagdhundausbildung möchte sie sich auf Nachfrage aber nicht äußern. Auskunftsfreudiger ist Katrin Maar, Sprecherin der Kompetenzgruppe Bodenjagd und Schliefarbeit beim Jagdgebrauchshundverband. „Wenn wir tun würden, was die behaupten, wäre das alles illegal“, so Maar. Davon jedoch könne keine Rede sein. „Die Füchse werden alle artgerecht gehalten und werden im Schnitt 13 bis 14 Jahre alt.“ Die Tiere seinen teils von klein auf mit der Flasche aufgezogen und entspreched sozialisiert. An Menschen, Hunde und den Zwinger seien sie gewöhnt. Und da Fuchs und Hund immer durch ein Gitter getrennt seien, würden die Tiere auch keine Angst erleiden. „Sonst würde man die Intelligenz des Fuchses negieren.“ Und wegen der Intelligenz der Hunde gebe es keine Alternativen zur Ausbildung am lebenden Objekt. Mit einer Attrappe lasse sich das Tier nicht täuschen.

Beim NABU sieht man das ganz anders. Die Ausbildung müsse gar nicht erfolgen, denn die Fuchsjagd an sich sei „nicht vertretbar, ökologisch sinnlos und tierschutzwidrig“, heißt es in einem Positionspapier des Kreisverbands Borken.

Alle Tierschutzgesetze würden eingehalten und alle Anlagen regelmäßig durch das Veterinäramt kontrolliert, sagt Katrin Maar. Ursula Rehring, Leiterin des Veterinär-Dienstes beim Kreis Coesfeld dagegen erklärt, dass das Veterinäramt zwar grundsätzlich für Tierschutz zuständig sei, die betreffenden Anlagen aber keinerlei Genehmigungs- oder Kontrollpflichten unterlägen. Die Anlage sei der Kreisbehörde aber bekannt und auch besichtigt worden. Gemäß eines Gutachtens sei die Haltung der Füchse tierschutzkonform. Bei der Ausbildungspraxis, etwa bei Bauhundeprüfungen, allerdings habe man bisher nicht zugesehen. „Da warten wir noch drauf, wir würden uns das angucken“, so Rehring.

Grundsätzlich sei die Ausbildung am lebenden Tier üblich und gesetzeskonform. Im Falle des Fuchses könne man dies vielleicht kritisch sehen. Am Ende sei es eine Frage der Abwägung. Ein gewisser Stress sei bei den Tieren zu erwarten. Schwer zu beurteilen sei es, ob dieser zumutbar sei. Dies liege nun in der Hand der Staatsanwaltschaft. Schließlich laufe es auf eine Frage hinaus: „Ab wann ist es bewusst zugefügtes Leid?“