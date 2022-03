Streit wegen Parkhaus-Plänen

Kreis Coesfeld

Streit im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung wegen des Parkhauses, das der Kreis Coesfeld für Behördenmitarbeiter in Coesfeld plant. Die Grünen haben nach wie vor „Klärungsbedarf“, während es von allen anderen Fraktionen grundsätzlich für das Vorhaben grünes Licht gab. Entstehen soll ein Parkhaus mit Holzfassade, Stellplätzen für Autos, Fahrräder, E-Autos und E-Bikes sowie Mobilstationen. „Der Bedarf ist unstrittig“, sagte Kreisdirektor Dr. Linus Tepe. Mit benachbarten Behörden wie Finanzamt und Straßen NRW sowie weiteren Einrichtungen sei Kontakt aufgenommen worden. Auch deren Mitarbeiter sollen das Parkhaus nutzen können. Christoph Lützenkirchen (Lüdinghausen) von den Grünen wollte wissen, ob der Bedarf auch in den nächsten zehn Jahren noch gegeben sei. Wolfgang Dropmann (Senden) von den Grünen, der als einziger gegen das Vorhaben stimmte – seine Parteikollegen enthielten sich –, fand den Bau von Parkplätzen kontraproduktiv. „Wir sind seit Jahren dabei, Alternativen auszuarbeiten“, führte er aus. Dazu zähle der Ausbau von Radwegen und die Entwicklung von Coworking- und Homeofficemöglichkeiten. „Warum gibt es kein Mitfahrer-Portal für alle Behörden-Mitarbeiter? Das würde den Bedarf reduzieren“, meinte Dropmann. Es gebe keinen Grund, neue Parkplätze zu bauen, wenn so viele Alternativen existierten. Das sah CDU-Fraktionschef Klaus-Viktor Kleerbaum (Dülmen) anders. „Auch wenn immer mehr Menschen Fahrräder nutzen, ist der Bedarf da.“ Außerdem klagten die Coesfelder im angrenzenden Wohngebiet, dass die Behörden-Mitarbeiter ihnen die Straßen zuparkten. „Als Coesfelder würde ich mich freuen, so ein Parkhaus zu bekommen.“

Von Viola ter Horst