Tafeln im Kreis Coesfeld am Limit

Kreis Coesfeld

Die Tafeln im Kreis Coesfeld verzeichnen eine stark gestiegene Nachfrage. Ein Ende scheint mit den explodierenden Preisen für Lebensmittel, Gas und Strom nicht in Sicht. In Lüdinghausen gibt es für neue Kunden einen Aufnahmestopp. „Wir sehen uns dazu gezwungen“, sagt Tafel-Vorsitzender Michael Klaus. Interessenten konnten sich auf eine Warteliste setzen – „die arbeiten wir gerade ab“, sagt Klaus. Sie werde aber trotzdem nicht kleiner, denn es melden sich weiterhin neue Kunden. „Wir bieten inzwischen einen dritten Ausgabetag in der Woche an“, so Klaus. „Mehr geht wirklich nicht.“ Die Kapazitätsgrenzen seien erreicht, auch bei den Ehrenamtlichen.

Von Viola ter Horst