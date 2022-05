„Tag der Sicherheit“ mit großem Programm

Kreis Coesfeld

Es ist eine besondere Premiere für den Kreis Coesfeld. Am Sonntag (22. Mai) lädt die Kreisverwaltung erstmals zu einem „Tag der Sicherheit“ auf das ehemalige Kasernengelände in Dülmen ein: Zwischen 10 und 17 Uhr erwartet alle Generationen ein abwechslungsreiches Programm – von der Hüpfburg bis hin zum Fachvortrag zur Selbsthilfe. „Insbesondere die Eigenvorsorge und Vorkehrungen der Haushalte für Notfälle und Krisen, zum Beispiel was Vorratshaltung betrifft, sind das zentrale Thema“, berichtet Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr als Initiator.