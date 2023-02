Täglich 1600 Essen auf dem Plan

Es duftet nach Tomatensauce und Hackfleisch. In der Auslage der roten Theke dampfen gefüllte Paprika. Die Cafeteria „Köstlich“ der Integrationsküche Nordkirchen rüstet sich für den großen Ansturm. Jetzt, um kurz nach halb Zwölf ist es noch ruhig, aber das wird sich in der nächsten Stunde ändern.

In der Integrationsküche werden täglich über 1600 Essen gekocht.

Torsten Wißmann und einige seiner Kollegen nutzen die Zeit und essen das, was sie in den Stunden zuvor gekocht haben. Der 41-Jährige, der aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) des Caritasverbandes in Nordkirchen zur Integrationsküche wechselte, gehört zu den Mitarbeitenden mit Handicap und arbeitet dort seit Mai 2016 auf einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. „Ich koche sehr gerne, deswegen finde ich meinen Job auch so gut“, sagt er.

Sie mögen ihn hier sehr, er gilt als ruhig, zuverlässig und eigentlich immer gut gelaunt. Wenn Torsten Wißmann morgens seinen Dienst antritt, weiß er genau, was zu tun ist. Lebensmittel heranschaffen, Gemüse oder Fleisch anbraten, in großen Töpfen umrühren, später auch spülen oder mit einem der Elektro-Fahrzeuge Essen auf dem weitläufigen Gelände der Kinderheilstätte Nordkirchen, zu der die Integrationsküche gehört, ausfahren. Die Kollegen sind für ihn, so sagt er, „wie eine große Familie.“

So etwas hört Thomas Pliquett gerne. Er ist Kaufmännischer Direktor der zum Gesamtkomplex gehörenden Trägerschaft Vestische Caritas Kliniken und Geschäftsführer der Integrationsküche Nordkirchen GmbH. „Wir schauen genau hin, wie belastbar der einzelne Mitarbeiter ist“, sagt Pliquett. Niemand soll in Nordkirchen überfordert werden.

Seit Anfang 2016 gibt es die Integrationsküche Nordkirchen. „Früher hatten die Einrichtungen ihre eigenen kleinen Küchen, das war alles nicht mehr kostendeckend. Man braucht heute gut 1500 Essen täglich, um wirtschaftlich zu sein. Wir hatten hier in Nordkirchen nur 500“, so Pliquett. Man habe vor der Entscheidung gestanden: „Bauen wir eine neue Großküche, die leistungsfähiger ist als die bisherigen zusammen, oder lassen wir es?“

Die neue Küche wurde gebaut, auch weil sich neben der Muttergesellschaft Institutionen wie das NRW-Sozialministerium, das LWL-Inklusionsamt Arbeit, die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und die Aktion Mensch finanziell engagierten. Während der Planungsphase wurde Pliquett durch die Betriebswirtschaftliche Beratungsstelle für Inklusionsbetriebe bei der Handwerkskammer Münster unterstützt. Pliquett und seine Kollegen schauten sich andere Großküchen an, recherchierten die technischen Notwendigkeiten, kalkulierten das Investitionsvolumen - und machten sich dann an die Kundenakquise. Klar war, dass die neue Integrationsküche die Kinderheilstätte versorgen sollte, aber auch weitere Einrichtungen in Nordkirchen wie die Gesamtschule und Kindergärten sowie die Werkstätten des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld.

Auf Anfrage bietet die Küche auch Catering für Feiern an. „Das muss natürlich noch vom Fahrweg her passen“, erklärt Kathrin Steghaus von der Integrationsküche. Geliefert werde von daher überwiegend im südlichen Kreis Coesfeld.

Der Start 2016 mit 850 Essen war gut, aber noch ausbaufähig. 2019 kamen weitere Werkstätten aus dem Caritas-Verbund in Lüdinghausen und Lünen sowie die Vestische Kinder- und Jugendklinik in Datteln, die zum Trägerverbund gehört, hinzu. „Heute sind wir bei 1600 Essen täglich“, sagt Pliquett. „Das ist dann auch die Grenze für einen Ein-Schicht-Betrieb.“ Schließlich müssten sich alle Mitarbeiter zurechtfinden. Auch deren Zahl ist gestiegen. Waren es vor einiger Zeit noch 25, sind es jetzt 41, 16 davon sind Menschen mit Beeinträchtigungen. „Wir achten darauf, dass wir verschiedene Behinderungsgrade bei uns haben“, sagt Pliquett. In der Integrationsküche arbeiten Menschen mit geistiger, psychischer und körperlicher Behinderung Seite an Seite mit Menschen ohne Handicap. „Wir schauen vor allem auf die individuelle Qualifikation“, deshalb sind die jeweiligen Teams auch sehr gemischt.

Natürlich steht die Integrationsküche Nordkirchen in einem harten Wettbewerb. Sie ist streng betriebswirtschaftlich organisiert, vom Betriebsleiter über die Produktionsleiterin, die Köche und Wirtschaftlerinnen bis zu den Küchenhilfen und Fahrern. Auch Diätassistentinnen sind hier beschäftigt.

Mit drei Transportern liefern Wißmanns Kollegen täglich die Mahlzeiten aus, gut verpackt in Thermoporten.

Überhaupt hat in der Integrationsküche alles ein menschliches Maß. Eine Sozialpädagogin kümmert sich bei Bedarf um die Beschäftigten mit Beeinträchtigungen.

Torsten Wißmann ist ganz selten krank. Es gefällt ihm in Nordkirchen, woanders zu arbeiten, kann er sich nicht vorstellen. Nur sein Lieblingsessen, das gibt es in der Integrationsküche nicht so häufig: „Sauerbraten und Königsberger Klöpse.“