„Täter werden immer brutaler“

Mal wieder, denn es kommt immer öfter vor, dass nicht nur der Geldautomat beschädigt wird, sondern die Umgebung völlig demoliert wird – und immenser Sachschaden entsteht. In Nottuln-Schapdetten zerstörte im vorigen Jahr die Explosion den mit Herzblut aufgebauten Dorfladen. In Bösensell wurde das ganze Häuschen zertrümmert, in dem die VR-Bank und die Sparkasse gemeinsam Automaten untergebracht hatten.

„Die Täter gehen immer brutaler vor“, sagt Robert Klein, Pressesprecher der Sparkasse Westmünsterland.

Den Eindruck bestätigen Zahlen des Bundeskriminalamts. Danach verwendeten bis 2018 die Täter fast ausschließlich Gas und seit 2019 vermehrt Sprengstoff. 2022 kam bislang sogar überwiegend Sprengstoff zum Einsatz.

Das macht es für die Geldinstitute nicht gerade einfacher. „Wir investieren seit Jahren erheblich in die Sicherheit unserer Geldautomaten-Standorte“, so Klein. „Dennoch erreicht die Anzahl der Geldautomaten-Sprengungen in NRW immer wieder neue Höchststände.“

Umso sicherer die Automaten, umso brutaler die Täter, umso mehr Sprengstoff benutzen sie: „Das ist eine Art Wettrüsten“, sagt Matthias Entrup, Vorstand der VR-Bank Westmünsterland. Die Sicherheitsmaßnahmen, die die Geldinstitute in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt umgesetzt haben, zeigen dabei durchaus Wirkung. Immer öfter fliehen die Täter ohne Beute. So zuletzt in Holwick nach der Sprengung vor zehn Tagen. „Es ist jetzt das fünfte Mal, dass ein Geldautomaten von uns betroffen war und die Täter nicht an das Geld gekommen sind“, sagt Entrup.

Dafür sind durch die Wucht der Explosionen die Schäden an den Gebäuden immens. „Glücklicherweise ist niemand verletzt worden“, so Entrup zum aktuellen Fall. Die verwüstete Filiale in Holwick, gerade einmal zwei Jahre alt, soll am gleichen Standort wieder aufgebaut werden. Die Sanierung dauere allerdings mehrere Monate, veranschaulicht Entrup das Ausmaß des Schadens.

Nicht immer bleiben Standorte erhalten. „Aus Sicherheitsgründen“, so die Geldinstitute, die auf das LKA verweisen. Im Dorfladen in Schapdetten gibt es nach dem Wiederaufbau des Geschäfts keinen Automaten mehr. Auch das Häuschen in Bösensell ist Geschichte. Einzelne Standorte an Tankstellen oder Wandautomaten verschwanden.

Sowohl Sparkasse als auch VR-Bank betonen aber im Gespräch mit unserer Zeitung, dass es ihr Ziel sei, die Bargeldversorgung flächendeckend in ihren Verbreitungsgebieten aufrecht zu erhalten. Die Sparkasse Westmünsterland prüft in Dülmen, ob für die Ortsteile Hiddingsel, Hausdülmen, Merfeld und Rorup für sich stehende Geldautomaten eine Alternative sind. Sogenannte Rotunden. Ein Vorschlag, den ebenfalls die SPD-Kreistagsfraktion kürzlich machte. „Man verhindert damit zwar keine Sprengungen, wohl aber Gebäudeschäden, weil die Rotunden isoliert aufgebaut werden“, erklärt Klein.

Die VR-Bank hat sich bereits gegen Rotunden entschieden. „Es besteht die Gefahr, dass man damit andere Taten provoziert“, begründet Entrup. „An den Automaten können Kunden ja nicht nur Geld abholen, sondern auch einzahlen.“ Er befürchtet Übergriffe, wenn die Geldautomaten draußen isoliert installiert werden.

Allein 2021 gab es im Kreis Coesfeld laut Kreispolizeibehörde drei Geldautomaten-Sprengungen in Bösensell, Schapdetten und Dülmen und eine versuchte. „Die drei vollendeten konnten aufgeklärt werden“, so Polizeisprecherin Britta Venker.

Laut BKA-Lagebericht ist NRW besonders von Sprengungen betroffen. Der Grund dafür sei, dass die Täter überwiegend aus marokkanischen-niederländischen kriminellen Gruppen aus dem benachbarten Holland stammen, heißt es in dem Bericht. Auch bei der jüngsten Sprengung in Holtwick vor zehn Tagen sollen die Täter in einem Auto mit niederländischem Kennzeichen geflüchtet sein.

Warum die Banden nach Deutschland kommen und nicht in den Niederlanden Geldautomaten in die Luft jagen? Den Grund dafür sehen Entrup und Klein in der geringeren Geldautomatendichte in den Niederlanden. „Es gibt dort viel wenigerAutomaten als in Deutschland“, sagt Entrup. „In den Niederlanden ist sehr viel digitalisiert worden und Bargeld hat an Bedeutung verloren.“