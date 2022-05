Taxifahren soll teurer werden

Vorausgegangen waren Forderungen des Verbands des privaten gewerblichen Straßenpersonenverkehrs NRW VSPV e.V. und Befragungen der Taxiunternehmen sowie Abstimungen unter den vier Münsterlandkreisen. Der Taxipreis setzt sich aus einem Grundpreis, einer Kilometergebühr, einer Wartezeitgebühr, Zuschlägen (z.B. für ein Großraumfahrzeug) und Anfahrtsgebühren zusammen.

Diese Preise sind ab Oktober geplant: Der Grundpreis soll an Werktagen von 6 bis 22 Uhr 4,05 Euro (aktuell: 3,40 Euro) betragen; von 22 bis sechs Uhr an Werktagen sowie an Sonntagen und Feiertagen 4,50 Euro (aktuell: 3,90 Euro). Das Kilometergeld soll nach den Plänen von 6 bis 22 Uhr an Werktagen 2,40 Euro je Kilometer (aktuell: 2,10 Euro) und von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonntagen und Feiertagen 2,55 Euro (aktuell 2,20 Euro) kosten. Für die Anfahrt soll je Kilometer von 6 bis 22 Uhr an Werktagen 1,20 (aktuell: 1,05 Euro) berechnet werden und von 22 bis 6 Uhr an Werktagen sowie an Sonntagen und Feiertagen 1,25 Euro (jetzt: 1,10 Euro). Die Wartezeitgebühr soll künftig 37,95 Euro pro Stunde (jetzt: 33 Euro) kosten.

Im vierten Quartal 2022 soll eine erneute Prüfung des Taxentarifes folgen, um die weitere Entwicklung der Energie- und Ukrainekrise sowie die Wirkung der aus dem bundes- und landespolitischen Raum geplanten Unterstützungen abzuwägen. Die Kreisverwaltung macht aber darauf aufmerksam, dass aktuelle temporäre Ereignisse und Krisen nicht über das Instrument Taxentarif abgebildet werden könnten.

Der Verband des privaten gewerblichen Straßenpersonenverkehrs NRW VSPV e.V. hatte darauf hingewiesen, dass das Taxigewerbe wegen der Corona-Pandemie unter existenziellem Druck stehe. Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen habe sich stark verschlechtert. Aufgrund der Lockdowns sei der Anteil der Fahrten deutlich zurückgegangen. Auch die Erhöhung des Mindestlohn nannte der Verband.

Bei einem Austausch beteiligten sich von elf Taxenunternehmen im Kreis Coesfeld acht. Alle sprachen sich laut Kreisverwaltung für die Erhöhung der Entgelte aus, die Meinungen, wie hoch und wann sie erhöht werden sollten, gingen aber auseinander. Ein Unternehmen sprach sich sogar dafür aus, zusätzlich die Nachtfahrtbereitschaft, die ein wesentliches Kernelement des Taxiwesens darstellt, zu beenden. Die letzte Tariferhöhung gab es vor drei Jahren.

Der Vorschlag steht im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung auf der Tagesordnung. Beginn ist um 16.30 Uhr im Biologischen Zentrum in Lüdinghausen. Der Kreistag entscheidet am 15.6. darüber.