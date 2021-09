Tepe: „Gehen Sie zur Wahl“

Marc Henrichmann aus Havixbeck, der aktuelle CDU-Bundestagsabgeordnete, hofft am Sonntag bei der Bundestagswahl auf Wiederwahl. Chancen rechnen sich auch Johannes Waldmann (SPD) aus Ascheberg und Dr. Anne-Monika Spallek (Grüne) aus Billerbeck aus, die über die Liste in den Bundestag einziehen könnten, wenn sie bei den Erststimmen unterliegen. Klaus Stegemann (Die Linke), Dr. Leonhard Martin (AfD), Stephan Heitbaum (Freie Wähler) und Heinz Eul (dieBasis) treten ausschließlich als Direktkandidaten an, könnten also über die Liste ihrer Partei nicht in den Bundestag ziehen.

Viele Bürger haben bereits gewählt: 83 079 Wähler forderten bis Freitag Briefwahlunterlagen an. Das entspricht einer Quote von 42,48 Prozent.

Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird einer der acht Kandidaten im Wahlkreis 127 gewählt. Wer die meisten Stimmen hat, zieht direkt in den Bundestag ein. Mit der Zweitstimme auf dem Wahlzettel wählen die Wahlberechtigten eine der Parteien, die an der Bundestagswahl teilnehmen.

In seiner Funktion als Kreiswahlleiter wendet sich Kreisdirektor Dr. Linus Tepe an die Bevölkerung des Kreises Coesfeld: „Machen Sie von ihrem Grundrecht Gebrauch und gehen Sie zur Wahl. Denn nur dann können Sie unsere Demokratie aktiv mitgestalten.“

194 574 Bürger sind in dem Wahlkreis wahlberechtigt, zu dem alle Städte und Gemeinden des Kreises Coesfeld sowie aus dem Kreis Steinfurt die Gemeinden Altenberge, Laer und Nordwalde zählen.