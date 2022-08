Themenjahr „Techné – Kunst & Handwerk“ startet

Im Rahmen des im August 2022 gestarteten Themenjahres unter dem Motto „Techné - Kunst & Handwerk“ können sich Interessierte an unterschiedlichen Standorten kreisweit auf ein vielfältiges Kulturprogramm freuen, kündigt eine Pressemitteilung des Kreises an. Das Programm widmet sich der Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität. Neben Ausstellungen, Führungen, Vorträgen und Kreativmärkten gibt es zahlreiche Workshops zum Mitmachen. Plakate und Broschüren - zu finden unter anderem bei den kommunalen Kulturämtern, im Kreishaus und auf den Burgen Vischering und Kolvenburg - informieren über das angebotene Programm.

Mit Techné als Leitthema wird die Verbindung aus Kunst und Handwerk zum essentiellen Motiv. Von August bis Dezember haben sich die einzelnen Kommunen des Kreises Coesfeld zusammengeschlossen und ein facettenreiches Programm entwickelt, welches Fragen nach handwerklicher Funktionalität und gleichzeitiger ästhetischer Gestaltung in unterschiedlichen Mitmachangeboten untersucht. Materialien, Verfahren und Techniken spielen dabei eine entscheidende Rolle und werden im Rahmen unterschiedlichster Programmpunkte thematisiert.

„Mit dem Themenjahr ‚Techné - Kunst & Handwerk’ knüpft unsere Veranstaltergemeinschaft an die bereits erfolgreich etablierte Tradition an, ein kulturell relevantes Thema kreisweit gemeinschaftlich in den Vordergrund zu rücken,“ so Detlef Schütt, Kulturdezernent des Kreises Coesfeld. „Das Thema Techné bietet dabei ein weites wie auch faszinierend vielfältiges Feld.“

Den Auftakt des Themenjahres hat am 12. August die Schaufensterausstellung „Fast Fashion vs. Upcycling - Stich für Stich zu ‚neuer’ Mode“ der Hermann-Leeser Realschule Dülmen gemacht. Es folgen am Wochenende der Kunsthandwerkermarkt in Hausdülmen am 27. und 28. August, ein Workshop zum Bierbrauen an der Burg Vischering am 27. August, die Ausstellung „Surface - Michael Soltau“ in der Kolvenburg ab 28. August und am selben Tag eine Leezentour zu den Sandsteinschätzen rund um Billerbeck.