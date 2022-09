Tierheim in Not

Explodierende Energiekosten, höherer Mindestlohn und dann noch höhere Gebühren für den Tierarzt: Der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung weiß nicht, wie er künftig die laufenden Betriebskosten für das Tierheim in Lette – demnächst in Coesfeld – stemmen kann.

„Wir sind es ja gewohnt, die finanziellen Mittel für die Unterbringung und Versorgung unserer Schützlinge aus allen Richtungen zusammenzukratzen“, sagt Geschäftsführerin Sandra Kassenböhmer. „Aber momentan sitzen wir am Haushaltsplan für das Jahr 2023 und kratzen uns regelrecht die Fingernägel blutig.“

Die Summe der Mehrausgaben werde sich auf satte 100 000 Euro pro Jahr belaufen, rechnet sie vor.

Das Grundproblem: Bei dem Tierheim des Tierschutzvereins, der für den ganzen Nordkreis plus Senden sowie Reken im Kreis Borken zuständig ist, handelt es sich nicht um ein städtisches oder ein Kreis-Tierheim, das über die Städte und Gemeinden voll finanziert wird. Lediglich die Kosten für die Unterbringung nicht abgeholter Fundtiere übernehmen die Kommunen, die mit dem Tierschutzverein einen Vertrag geschlossen haben. Und die Kosten für die Kastration verwilderter Streunerkatzen, die der Kreis Coesfeld kostendeckend erstattet. „Auch wenn sich die Kommunen in den anstehenden Verhandlungsgesprächen bereit erklären, die Fundtierpauschale kostendeckend anzupassen, sind so lediglich etwa die Hälfte der zu erwartenden Mehrkosten aufgefangen“, so Kassenböhmer. Der restlichen 50 000 Euro seien offen und müsste der Verein selber erwirtschaften, durch Spenden und Aktionen. Eine Perspektive sieht Kassenböhmer da nicht so wirklich. Die Spenden seien voraussichtlich wegen der Krise eher rückläufig. Auch die Vermittlung von Tierheimtieren verlaufe zur Zeit zurückhaltend. „Die meisten Menschen, die sich ein Tier zulegen wollten, haben das in der Corona-Zeit getan“, erklärt Kassenböhmer. Wenn es jetzt noch Interessenten gibt, überlegen die in der Krise dreimal, weil ein Tier schließlich auch laufende Kosten verursacht. Von daher ist es aus Sicht des Tierschutzvereins keine Option, die Schutzgebühr für einen Hund oder eine Katze für den neuen Besitzer zu erhöhen. Diese liegt zwischen 350 und 600 Euro für einen Hund und 150 Euro für eine Katze – geimpft, gechipt, entwurmt, kastriert. „Eine Erhöhung würde die Bereitschaft weiter senken, ein Tier aus dem Tierheim zu nehmen“, sagt Kassenböhmer.

Auch an der Abgabegebühr für Tierbesitzer, die ihre Tiere zeitweise oder für immer ins Tierheim bringen, sei nicht mehr zu drehen. „Wir befürchten, dass dann noch mehr Tiere ausgesetzt werden“, sagt die Geschäftsführerin.

Und sparen? „Machen wir, wo es geht“, so Kassenböhmer. Die Raumtemperatur im Tierheim werde auf 16 Grad herunterreguliert und der Trockner durch den Wäscheständer ersetzt.

Der Verein hofft, dass es dem Deutschen Tierschutzbund gelingt, eine Änderung bei den Tierheimfinanzierungen herbeizuführen. „Dass uns in Berlin seitens der Politik Hilfe und Unterstützung zugesagt wird“, so Kassenböhmer. Der Tierschutzbund fordert mehr Mitverantwortung von Kommunen, von Ländern und Bund zum Erhalt von Tierheimen. Ein Sondertopf muss aus Sicht des Tierschutzbunds her, um die dramatische Lage zu entschärfen. Verbandspräsident Thomas Schröder forderte im Sommer, dass die Tierheime zur Hälfte an den Einnahmen aus der Hundesteuer beteiligt werden, die die Kommunen erheben.