Tierrechtler-Aktion wirft weitere Fragen auf

Die Bilder aus zwei Schweineställen in Ascheberg-Herbern und Billerbeck mit zum Teil blutigen und verletzten Tieren werfen nach wie vor Fragen auf. Sowohl Philipp Schulze Esking vom betroffenen Hof aus Billerbeck als auch Christoph Selhorst vom Hof aus Herbern werfen der Tierrechtsorgaisation Animal Rights Watch (Ariwa) vor, dass sie nicht einmal das Veterinäramt informiert hätte. „Wenn es sich doch angeblich um Tierschutzverstöße handelt, warum haben sie das Veterinäramt nicht sofort informiert?“ so Philipp Schulze Esking. Beide Landwirte sehen sich, wie berichtet, als Opfer einer Kampagne, zumal beide Familienbetriebe sind und im Bereich Tierwohl unterwegs sind. „Wir kritisieren das Vorgehen der Tierrechtler aufs Schärfste“, sagt Christoph Selhorst. Die Aktivisten seien im Sommer in die Ställe eingebrochen, ein halbes Jahr später seien sie dann veröffentlicht worden.

Warum informierten die Tierrechtler nicht sofort das Veterinäramt? Sandra Franz, Pressesprecherin von Awira, verweist auf die Bedeutung des Video- und Filmmaterials: „Wir gehen den Weg über die Veröffentlichung der Bilder, weil wir damit einen gesellschaftlichen Dialog erreichen wollen“, erklärt sie. Dass es Vorfälle mit kranken und stark leidenden Tieren immer wieder gebe, zeigten die von den Aktivisten aufgenommenen Bilder deutlich. „Das gehört zur Realität.“ Im Schnitt würden 21 Prozent der Schweine schon vor der Mästung sterben.

Eine Anzeige beim Veterinäramt bringe nicht viel, meint Franz. Den Hinweisen werde nicht immer sofort nachgegangen. „Das verläuft im Sande, so sind unsere Erfahrungen. Aber wir werden das diskutieren, ob wir das künftig anders handhaben.“

Ein weiterer Grund sei die Sorge gewesen, dass die Landwirte die Verwendung des Bildmaterials verhindert hätten. „Wir hatten einfach Angst“, so Franz. „Für uns sind diese Aufnahmen wichtig, weil ohne sie niemand wissen würde, wie es in den Ställen auch aussieht.“ Deswegen fragten die Aktivisten nicht, ob sie filmen dürfen, sondern gingen ohne Erlaubnis der Landwirte in die Ställe.

Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft habe Ariwa aber nach der Veröffentlichung der Bilder bei „Spiegel online“ gemacht.

Zunächst sollte von dem Magazin „Report“ gesendet werden. Das klappte aber nach einigem Hin und Her doch nicht und nun veröffentlichte Spiegel online am Wochenende die Bilder.

Den Punkt, dass das Material erst ein halbes Jahr später zur Veröffentlichung kommt, kritisieren die Landwirte ebenfalls scharf.

Beide streiten, wie berichtet, nicht ab, dass es im Sommer Vorfälle gab, sie weisen aber Vorwürfe der Tierquälerei entschieden zurück. Schulze Esking sagt, es habe bei ihm im Sommer tatsächlich nach einem Stromausfall ein verstärktes „Schwanzbeißerereignis“ gegeben, weil die Schweine sehr gestresst gewesen seien. „Und ausgerechnet als dieser Stromausfall bei uns passierte, entstanden diese Aufnahmen. Das kann kein Zufall sein“, meint er.

Beide Landwirte informierten das Veterinäramt dann im Oktober selber, als sie erstmals von den Aufnahmen erfuhren. Dieses führte daraufhin Kontrollen durch. Bei den Vorfällen im Sommer handele es sich um Einzelfälle, so die Einschätzung von Kreis-Veterinäramtschef Dr. Markus Nieters. Zwar finden laut Nieters routinemäßig im Schnitt nur etwa alle 15 Jahre überhaupt Kontrollen statt. Doch es gibt weitere Informationsmöglichkeiten zu den Betrieben. So etwa leiten die Schlachthöfe Auffälligkeiten weiter. Darauf verweist auch Schulze Esking. „Wir liefern seit vier Jahren alle Schweine nach Coesfeld zu Westfleisch. Am Schlachtband wird nicht nur das Kriterium Unversehrtheit erfasst, sondern auch der Anteil an Schwanzverletzungen festgehalten“, erläutert er. Bei beiden Kriterien gebe es über viele Jahre keine Eintragungen. Nur im August 2021, als auch die verletzten Tiere abgeliefert wurden, könne man einen leichten Ausschlag bei der Erfassung erkennen. Schwanzbeißereien kämen bei Schweinen ebenso schon mal vor wie entzündete Augen, sagt Schulze Esking. Es sei aber kein Tierschutzverstoß. Die kranken Tiere würden separiert und vom Hof-Tierarzt behandelt oder, wenn das nicht mehr möglich sei, notgetötet.

Ein Mastdarmvorfall, wie auf einem besonders verstörend anmutenden Bild zu sehen ist, könne verschiedene Ursachen haben, erläutert Christoph Selhorst vom Hof aus Herbern. „Eine Futterumstellung zum Beispiel.“ Es sehe „furchtbar ekelhaft aus, weil ein Stück des Darms aus dem After heraus kommt.“ Schweine seien zudem Allesfresser und würden an blutige Stellen ihrer Artgenossen gehen. „Das machen Schweine so.“ Deswegen würden kranke Tiere ja auch separiert. In dem einen Fall sei das kranke Schwein mit dem Mastdarmvorfall beim ersten Kontrollgang übersehen worden. „Auch bei sorgfältigem Kümmern, kann ein verletztes Tier übersehen werden“, so Selhorst. Die Situation beschreiben beide Landwirte als schwierig, zumal sie nun auch in sozialen Medien und über Mails beschimpft werden.

KOMMENTAR

Blutige Schwänze, ein Darm, der aus dem After herauskommt, entzündete Augen: Die Bilder aus den Ställen in Billerbeck und Herbern wirken verstörend. Aber sind die beiden Landwirte darum Tierquäler? Solche Rückschlüsse gehen zu weit. Tiere können krank werden. Schwanzverletzungen und entzündete Augen sind bei Schweinen nicht unüblich. Sowas kann auch in einem Biobetrieb vorkommen, selbst dort kann man also ekelige Bilder finden, wenn es einen Ausbruch gibt. Beide Betriebe gehören eigentlich zu den Kandidaten im Kreis Coesfeld, die sich sehr offen geben mit ihren Ställen. Wer die Tiere begucken will, kann das nahezu jederzeit tun. Anruf genügt. Beide sind Familienbetriebe im Wortsinn. Die Familie sorgt sich um Hof und Tiere. Und engagiert sich auch in Sachen Tierwohl. Nein, die Bilder reichen nicht aus. Das Veterinäramt hätte die Vorfälle vom Sommer beurteilen können, wenn es sofort informiert worden wäre. Das haben die Tierrechtler aber nicht getan. Ansonsten sind dem Veterinäramt da keine besonderen Auffälligkeiten bekannt.

Dass die Tierrechtler einen gesellschaftlichen Dialog über das Wohl der Tiere und die Konsequenzen für ihre Haltung wollen, ist aber nichtsdestotrotz eine gute Sache. Möglicherweise sind Tierrechtler und Landwirte nicht einmal weit auseinander – nur dass beide Seiten zu anderen Bewertungen und Schlüssen kommen. Für diesen Diskurs braucht man aber nicht immer wieder neue Einbrüche in Ställe.

Was gar nicht akzeptabel ist, dass über soziale Medien auf die Familien ein Shitstorm lostritt. Das ist eine Schweinerei. Dass sie ihre Tiere und ihren Beruf lieben, ist beiden nämlich sehr wohl abzunehmen. Ausgerechnet ihnen, die offen mit ihren Tierhaltungen und Ställen umgehen, so dermaßen vors Schienbein zu treten, geht einfach viel zu weit.

Ja, ein gesellschaftlicher Diskurs kann und muss selbstverständlich geführt werden. Über Tierhaltung, über Fleischverzehr. Tiere sind fühlende Wesen und sie haben anständig behandelt zu werden. Der Weg hinaus ist nicht der, dass alles immer mehr und immer größer und immer billiger wird. Klar ist aber: Wenn es weniger Tiere geben sollte, weil hiesige Landwirte zum Beispiel um- oder aussteigen, bedeutet das noch lange nicht, dass es weniger Fleisch und weniger Billigfleisch gibt. Das wird dann aus irgendwelchen anderen Ländern importiert – von Tieren, denen es möglicherweise so richtig mies ging.

Viola ter Horst