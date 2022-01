Tierschutzverein guckt in die Röhre

Frust beim Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung. Von jetzt auf gleich stoppte die neue Bundesregierung die KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude. „Wir wollten die Förderung eigentlich für den Bau des neuen Tierheims nutzen“, sagt Geschäftsführerin Sandra Kassenböhmer. „Doch die können wir jetzt wohl vergessen.“ Die ganzen Anträge, die Mühe, die Zeit, die der Vereinsvorstand und Architekt in die Pläne steckten, um das Tierheim so klimaschonend wie möglich zu errichten – umsonst. „Es ging für uns um eine Förderung in Höhe von 200 000 Euro“, sagt Kassenböhmer. Geld, das dem Tierschutzverein nun fehlt. Eine Finanzierungslücke, die sich für den Verein auftut und die er über Kreditaufstockung stopfen will. Spenden helfen natürlich auch.

Jürgen Hille (Erster Vorsitzender) und Sandra Kassenböhmer (Geschäftsführerin) auf dem Grundstück in Coesfeld-Goxel, wo das neue Tierheim entstehen soll. Der Verein rechnete mit einer KfW-Förderung in Höhe von 200 000 Euro. Die kommt jetzt wohl nicht mehr.

Denn umplanen will und kann der Verein nicht erneut. Das Vorhaben verzögerte sich bereits aus verschiedenen Gründen und „wir haben die Zusage für weitere Fördermittel, die wir abrufen müssen, bevor sie verfallen“, sagt Kassiererin Birgit Roesmann.

Dabei hatte der Tierschutzverein gerade alle Unterlagen zusammen. Doch am Montag schob Wirtschaftsminister Habeck überraschend mit sofortiger Wirkung einen Riegel vor die KfW-Förderung. Der Grund: Die zur Verfügung stehenden Mittel seien bereits ausgeschöpft. „Der Stopp kam genau, als wir den Antrag einreichten“, berichtet Kassenböhmer. „Da hieß es dann plötzlich, jetzt sei keine Förderung mehr möglich.“ Trotzdem leitete der Tierschutzverein die Unterlagen weiter, „viel Hoffnung haben wir aber nicht“, sagt Kassenböhmer.

Festhalten will der Verein an dem insgesamt rund zwei Millionen Euro teuren Tierheim-Projekt aber auf alle Fälle. „Da ist ja auch zum Teil schon einiges bezahlt“, so Kassenböhmer.

Die Pläne für ein neues Tierheim laufen schon länger. Eigentlich sollte mit dem Bau im vorigen Jahr schon begonnen werden. Doch es kam nicht nur die Pandemie dazwischen, auch musste umgeplant werden. „Alles verteuerte sich“, so Roesmann.

Das jetzige Tierheim zwischen Lette und Dülmen genügt nicht mehr den Qualitätsanforderungen. Weil der Pachtvertrag 2025 ausläuft, will der Verein an dem Standort nicht investieren.

„Wir waren froh, als wir ein Grundstück im Außenbereich von Coesfeld in Goxel gefunden haben“, sagt Kassenböhmer. Doch dann stellte sich heraus, dass sich die Erschließung mit Strom im Außenbereich schwieriger gestaltete als vermutet. „Die Kapazität der Stromleitung reichte für die anfangs geplante Wärmepumpe und Photovoltaikanlage nicht aus“, so Kassenböhmer. So musste alles umgeplant werden. „Wir entschlossen uns dann für eine Pelletheizung und unternahmen bei der Dämmung und anderen Bereichen noch Verbesserungen, um die Voraussetzungen für die KfW-Förderung zu erfüllen“, berichtet Roesmann. Der Bauantrag sei im Juni voriges Jahr an die Stadt Coesfeld gestellt worden – mit einer Genehmigung rechnet der Verein in Kürze. „Damit wir endlich loslegen können“, so Kassenböhmer. Das Tierheim selber sei ein Zweckbau, „wir haben da absolut nichts Besonderes geplant“, betont sie. Nur, dass der Verein einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollte und entsprechend geplant habe. Und wegen der Streichung der KfW-Fördermittel nun in die Röhre guckt.

Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung

Der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung entstand 2013 aus den beiden zuvor eigenständigen Tierschutzvereinen Dülmen und Coesfeld. Beide existierten bis dahin seit Ende der 80er Jahre. Das Tierheim in Lette gibt es seit 1992. Der Verein hat etwa 400 Mitglieder. Jürgen Drews und seine Frau Ramona sind prominente Schirmherren des Tierheims. Im vorigen Jahr nahm das Tierheim fast 1000 Tiere auf. Der gemeinnützige Tierschutzverein kümmert sich im Auftrag des Kreises Coesfeld auch um wilde Streunerkatzen und kastriert sie nach der Katzenschutzverordnung. Dadurch soll die rasch steigenden Katzenpopulationen und Krankheiten verringert werden. Zur Finanzierung des neuen Tierheims in Coesfeld-Goxel tragen größere Erbschaften und Spenden bei, die an den Verein gingen, sowie Fördermittel. Wer spenden möchte: Sparkasse Westmünsterland; IBAN: DE02 4015 4530 0018 0107 85; BIC: WELADE3W