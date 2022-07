Trauer um Drogentote im Kreis Coesfeld

Kreis Coesfeld

Die Suchtberatungsstellen im Kreis Coesfeld gedenken heute (21.7.) der Drogentoten. Der Gedenktag findet zum 25. Mal statt. Große Banner mit der Zahl „34 000“ hängen an den drei Standorten der Suchtberatungsstellen des Kreises in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen – mindestens so viele Menschen starben in den vergangenen 25 Jahren in Deutschland durch Drogenkonsum. „Dies ist ein trauriges Jubiläum“, stellt Birgit Feldkamp, Teamleitung der Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes in Lüdinghausen, fest. Bezogen auf den Kreis Coesfeld seien das etwa 80 Drogentote. Mit dem Begriff „Drogentote“ wird häufig der Konsum von illegalen Drogen, insbesondere Heroin verbunden. „Ein Blick zurück macht aber auch deutlich, dass es seitdem zu umfangreichen Verbesserungen im Hilfesystem, in unserem Beratungsnetz und in der medizinischen Behandlung sowie zur Entstigmatisierung von Drogenkonsum und Drogenkonsumenten gekommen ist“, so Feldkamp weiter