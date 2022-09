Trikot-Skandal: Verband erstattet Strafanzeige

Coesfeld

(fab). Im Fall des unter Rechtsextremismus-Verdacht stehenden Trikotsponsorings bei einer Jugendmannschaft der DJK Coesfeld (wir berichteten) hat die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) nun Strafanzeige gegen den Coesfelder Rechtsanwalt erstattet. Dieser hatte den Schriftzug „StrafverteidigA“ auf den Trikots platziert, um für seine Kanzlei zu werben. In gezackter Schrift waren dabei die Buchstaben „S“ und „A“ hervorgehoben, was aus Sicht von Ortwin Bickhove-Swiderski, Sprecher des VNN für das Münsterland, an das Symbol für die SA, die Sturmabteilung der NSDAP, erinnert. Der Verein hatte auf die Vorwürfe sofort reagiert, die Trikots aus dem Verkehr gezogen und sich von dem Sponsoring distanziert.