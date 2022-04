„Trotzdem Schutzmaske tragen“

Nur so werde sichergestellt, dass möglichst alle gesund und ohne Isolation in die Osterferien kommen, dass Prüflinge ihre Prüfungen wie geplant ablegen können und dass das Schuljahr mit einer nur geringen Anzahl von Infektionen zu Ende geht, hielten die fünf Schulleitungen bei ihrem turnusmäßigen Treffen mit dem Landrat im Kreishaus fest.

Ab Sonntag fallen in NRW die Zugangsvoraussetzungen 3G und 2Gplus weg sowie die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen. In besonders sensiblen Bereichen wie Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen müssen weiterhin Masken getragen werden. Auch in Bus und Bahn.