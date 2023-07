Typisches uns Spezielles aus Finnland

Bereits ab August ist in der Kolvenburg in Billerbeck die Ausstellung der finnischen Künstlerin Saara Ekström „Designing with Nature“ zu sehen. Die Ausstellung umfasst Fotografien, Videoarbeiten, Skulpturen und Zeichnungen und läuft bis zum Festival-Finale am 5. November. Das Eröffnungskonzert findet am 6. Oktober mit Saxophon-Star Linda Fredriksson im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster statt. Das große Abschlusskonzert läuft in der Burg Vischering in Lüdinghausen am 5.11. Erwartet wird die legendäre finnische Harfenistin, Pianistin und Bandleaderin Iro Haarla mit ihrem elektrischen Ensemble. Zu weiteren Highlights zählen Antti Paalanen mit seinem Akkordeon (Schloss Nordkirchen) und das Ausnahmetalent an Trompete und Saxophon, Verneri Pohjola, der mit seiner Band sein neues Album „Monkey Mind“ in der Burg Vischering präsentiert, das im November erscheinen soll.

Die geplanten Programmpunkte im Kreis Coesfeld:

0 20.8. bis 5.11.: Ausstellung Saara Ekström, Kolvenburg Billerbeck

0 8.10.: Alexi Tuomarilla Trio, Kolvenburg Billerbeck

0 10.10.: Jarmo Saari Republic, Schulze Frenkings Hof, Nottuln

0 11.10.: Verneri Pohjola, Monkey Mind, Burg Vischering, Lüdinghausen

0 15.10.: Antti Paalanen, Schloss Nordkirchen, Akkordeon

0 20.10.: Gankino Circus, Altes Zollhaus Senden

0 27.10.: Hana meets Eat the Frog Kollektiv, Kolvenburg Billerbeck

0 1.11.: Echo Trio, Klassikkonzert, Schloss Sandfort, Olfen

0 5.11.: Abschlusskonzert Iro Haarla Electric Ensemble

Insgesamt wurden im Münsterland fast 40 Spielstätten ausgewählt. Darunter einige weitere der über 100 Schlösser und Burgen, um das „Land der 1000 Seen“ in Szene zu setzen. Das komplette Programm erscheint im August, dann startet auch der Vorverkauf. Online können Interessierte das Programmheft bereits vorbestellen. | www.muensterland-festival.de