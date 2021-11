Über 1500 Menschen holen sich den Piks ab

(mwa). Gelungener Auftakt für die zwei Impfstellen im Kreis: 1200 Personen wurden am Wochenende in Coesfeld geimpft, 83 davon zum ersten Mal. „Wir sind gut zufrieden mit dem ersten Ansturm und werden uns von der Menge der verfügbaren Termine zum nächsten Wochenende weiter steigern“, berichtet Kai Wermelt vom Kreis Coesfeld.

In der Coesfelder Impfstelle lief alles reibungslos. Das Foto zeigt Amelie Ermann (l.) beim Datenabgleich an der Anmeldung.

Gestern ging es auch in Lüdinghausen los, 360 Dosen wurden verimpft. An beiden Standorten werden die Vakzine von Biontec und Moderna gespritzt, die Ärzte entscheiden jeweils, welcher Impfstoff am geeignetsten ist. Die Quote der vollständig geimpften Personen über zwölf Jahren im Kreis Coesfeld liegt nach Angaben der Pressestelle bei 78,8 Prozent. Geboostert sind davon bereits 17,6 Prozent, wobei zu beachten ist, dass noch längst nicht jede Person berechtigt ist, sich die dritte Spritze abzuholen.

In Lüdinghausen hat die Impfstelle im früheren Autohaus Schopp immer montags bis donnerstags geöffnet, das Coesfelder Zentrum in der Pictorius-Sporthalle immer freitags bis sonntags. Mindestens bis Jahresende wird das Angebot bestehen.