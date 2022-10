Überblick über die Zukunft

coesfeld

Es war und ist noch eine riesige Chance für alle Schülerinnen und Schüler im Kreis Coesfeld – die Coesfelder Messe zur Bildungs- und Berufsorientierung – die CoeMBO. Etliche Unternehmen, aber auch Hochschulen, Universitäten und soziale Einrichtungen sind seit 2011 auf dieser Messe vertreten, um sich den Schülern vorzustellen und ihnen das genaue Berufsbild zu verdeutlichen. Und dieses Jahr findet sie wieder statt. Am Samstag (12. 11.) von 10 bis 16 Uhr haben Schüler die Möglichkeit, in verschiedene Berufsfelder reinzuschnuppern. Aufgrund von Corona musste die CoeMBO in den vergangenen zwei Jahren pausieren. „Wir sind froh, dass die Messe in diesem Jahr wieder in gewohnter Form starten kann“, betont Carina Borgmann.

Von Franziska Ix