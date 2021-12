Unbekannte beschädigen vorbeifahrenden Intercity

Mehrere Scheiben eines vorbeifahrenden Intercity-Zugs der Bahn haben Unbekannte am Donnerstag (23.12.) beschädigt. Tatort könnte der Streckenabschnitt zwischen zwischen Buldern und Dülmen sein. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen.

Der Zugchef des IC 2409 von Norderney nach Köln hatte während der Fahrt mehrere laute Einschläge vernommen. Später stellte er Schäden an den Scheiben fest. Bahn-Mitarbeiter hätten dann gegen 20.30 Uhr die Bundespolizei in Recklinghausen gerufen. Wie diese am Samstag mitteilte, seien die Schäden womöglich zwischen Buldern und Dülmen entstanden.

Der Triebfahrzeugführer habe kurz vor dem Aufprall der unbekannten Gegenstände eine oder mehrere Personen mit einer Taschenlampe auf einer Brücke gesehen, hieß es weiter. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Beim außerplanmäßigem Halt im Hauptbahnhof Recklinghausen untersuchten Bundespolizisten den Zug und stellten fest, dass mehrere Seiten- und Türscheiben des Zuges zerstört wurden. Die 200 Reisenden mussten aussteigen.

Die Bundespolizisten sicherten Spuren und suchen nun nach Zeugen: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich nahe der Bahnstrecke auf einer Brücke zwischen Buldern und Dülmen aufgehalten haben? Die Tat hat sich vermutlich gegen 20.15 Uhr am Tag vor Heiligabend ereignet.