„Uneinholbar“ bei den Sportabzeichen

Kreis Coesfeld

Das Rennen um Gold hat sich gelohnt. Der Kreis Coesfeld hat es mal wieder geschafft und ist zum 15. Mal in Folge seit 2007 auf dem Siegertreppchen: Landesweit holten Schüler, Sportvereinsmitglieder, Nachbarschaften und weitere Sportler die meisten Sportabzeichen in 2021: 4660. „Wir sind uneinholbar“, freut sich „Mr. Sportabzeichen“ Klaus Becker vom Kreissportbund, der die Auszeichnung stellvertretend im GOP-Theater in Essen vom Präsidenten des Landessportbundes Stefan Klett entgegennahm. „Ich bin sehr glücklich und super zufrieden“, freut sich Becker. Zwar haben wegen der Corona-Pandemie erheblich weniger Aktive Sportabzeichen abnehmen lassen, vergleichsweise waren es aber immer noch weit mehr als in anderen Regionen. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl liegt die Quote bei 2,11 Prozent. „Unser Kreis ist der einzige von 54 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW, der eine Quote von über zwei Prozent aufzuweisen hat“, so Becker, der Sportabzeichenbeauftragter beim Kreissportbund ist. Auf Platz zwei kam der Kreis Borken mit 1,74 Prozent vor Gütersloh mit 1,7 Prozent.

Von Viola ter Horst