Unterwegs für mehr Artenvielfalt

Die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums des Kreises in Nottuln-Darup boten den Gremien ihres Vereins Einblicke in ihre kreisweite Arbeit und stellten das geplante Arbeitsprogramm für das kommende Jahr vor. Die Delegierten der Mitglieder beschlossen einstimmig die präsentierten Schwerpunkte. Neben Rotmilan, Feldvögeln und Fledermäusen spielen die Naturschutzgebiete – so das Venner Moor bei Senden –, die Berkel und Mahdgutübertragung die wichtigste Rolle.

0 Rotmilan: Für den Rotmilan belegte das Naturschutzzenrum 41 Reviere im Kreis Coesfeld, so viele wie noch nie. Die Suche und Kartierung der Reviere folgte mithilfe vieler Bürgermeldungen nach einem Aufruf in unserer Zeitung.

0 Fledermäuse: Die NRW-weite Bedeutung Die stillgelegten Baumberger Steinbrüche sind NRWweit von Bedeutung als Winterquartier für Fledermäuse. Neu entdeckte Tiefenbrunnen mit seitlichem Zugang in das klüftige Gestein stellten sich als wertvolle Quartiere dieser Säugetiere dar, wie eine Videoaufnahme einer Wärmebildkamera zeigte.

0 Venner Moor: Im Venner Moor wurden mit der fachlichen Begleitung des Naturschutzzentrums in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen für seine Erhaltung umgesetzt. Auffällig war in diesem Jahr eine groß angelegte maschinelle Entbuschung zur Förderung der offenen Moorlebensräume, die im nächsten Jahr weitergeführt werden soll. Dennoch brauche das Moor langfristig mehr Regen, so das Naturschutzzentrum.

0 Einsatzgruppe Naturschutz: Die „Einsatzgruppe Naturschutz“ sorgt weiterhin für die schnelle Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen. Besonders im Raum Nordkirchen waren die Einsatzgruppe mit Unterstützung lokaler Landwirte und in Zusammenarbeit mit Wald und Holz NRW unterwegs, um große Grünlandflächen mithilfe von Mahdgutübertragung im Sinne einer Artenanreicherung aufzuwerten. Dort kam auch der „Wiesefix“ zum Einsatz, eine Samenerntemaschine, die nur reife Samen sammelt und Halme sowie unreife Samen stehen lässt.

0 Leader-Projekt: Das Leader-geförderte Projekt zur Wegrandpflege in den Baumbergen wurde beendet.

0 „Vielfalt am Wegesrand“: Die kreisweite Initiative „Vielfalt am Wegesrand“ ruht wegen Elternzeit soll laut Nturschutzzentrum im übernächsten Jahr wieder starten.

0 Feldvogelschutz: Für den Artenschutz wurden sieben Inseln auf Feldern für die Vögel mit einer Gesamtfläche von 6,2 ha in Kooperation mit Landwirtschaft und Kreis angelegt. Das Naturschutzzentrum dokumentierte die erfolgreiche Brut und Aufzucht von Kiebitzen. In 2023 werden wieder Schwerpunktgebiete ausgewählt.

0 Berkel: Besonders wichtig ist dem, Naturschutzzentrum die Fortsetzung der Betreuung der Berkel-Kulisse mit ihren sieben Schutzgebieten. Neue Infotafeln, die über die Maßnahme im Quellbereich informieren, sollen zu Saisonbeginn im nächsten Jahr aufgestellt werden.

0 Steinkauz: Die Ausstellung „Der Steinkauz – unsere kleinste Eule“ war in 2022 der Auftakt für die neue Nutzung des Ausstellungsraumes des Vereins. Mit einer Förderung aus dem sogenannten Heimatzeugnis des Landes NRW wurde eine neue Technik integriert. Zukünftig sollen weitere lokale, naturkundliche Themen aufgearbeitet und präsentiert.

0 Umweltbildungsprogramm: Ergänzt wird die Eulenausstellung mit einem Umweltbildungsprogramm für Schulen. Es ist Teil eines breiten Programms für die Baumberge-Region, das durch das Biologische Zentrum umgesetzt wird. In 2023 soll das gesamte Programm breit an den Schulen im Nordkreis beworben werden. Dazu gehört auch der Schulwanderweg D1 in Darup, für den mit „Die kaputte Kuckucksuhr“ eine eigene Geschichte mit didaktischem Begleitmaterial für Lehrer in Kooperation mit dem Westfälischen Heimatbund veröffentlicht wird.

Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld

Die Gremien des Naturschutzzentrums bestehen aus Vorstand, Kuratorium und Mitgliedern. Diese setzen sich aus drei Gruppen zusammen. Dazu gehören Naturschutzverbände sowie Heimatvereine, Landschaftsnutzer und der Kreis mit seinen 11 Kommunen. Gemeinsam beschließen sie jährlich das Arbeitsprogramm des Vereins. Seit 1995 setzt sich der Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V. für die Münsterländische Parklandschaft und die dort beheimateten Tier- und Pflanzenarten ein. Das Naturschutzzentrum versteht sich als Bindeglied zwischen den Landnutzern und dem amtlichen und dem ehrenamtlichen Naturschutz. Seit 2002 arbeitet das Naturschutzzentrum hauptamtlich und ist Teil des landesweiten Netzwerkes von 40 Biologischen Stationen, sodass in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum gefeiert wird. Hauptaufgabe ist die Betreuung der mittlerweile 107 Naturschutzgebiete im Kreis Coesfeld. Einige Gebiete sind europäisch bedeutsam. Die Schutzgebiete beherbergen bemerkenswerte Lebensräume und Arten – von den Höhen der Baumberge bis hin zu den Niederungen der Stever und Lippe. Reste der ehemaligen Moor- und Heidelandschaft sind noch im Venner Moor, in der Davert und entlang der Heubachniederung erhalten. Naturschutzfachlich bedeutsame Waldbereiche befinden sich in den Baumbergen oder den Wäldern bei Nordkirchen.