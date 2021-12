Vater entführt Zweijährigen aus Dülmen nach Thailand

Die Angst war da, seitdem sie sich von ihrem Ex getrennt hat. Jetzt ist sie Wirklichkeit geworden: Der 38-Jährige hat den Sohn von Anika Ball aus Dülmen entführt und nach Thailand gebracht. Wann und ob sie ihr Kind wiedersieht, steht in den Sternen.

Als Anika Ball ihren Sohn vor drei Monaten zur Kita gebracht hat, wusste sie nicht, dass sie Logan so schnell nicht wiedersehen würde. Der Zweijährige ist verschwunden. Logans Vater sollte den Jungen am Abend des 26. September zurückbringen. Doch da saß er schon mit dem Kind in einem Flugzeug nach Thailand. „Seitdem gibt es von meinem Sohn kein Lebenszeichen, keinen Anruf, keinen Kontakt, nichts,“ sagt sie. Nur ein paar Fotos von einem Privatdetektiv. Und erst recht keine Anzeichen, dass die Dülmenerin den Jungen in absehbarer Zeit in ihre Arme nehmen kann.

Die 30-Jährige ist verzweifelt und wütend. Sie hat einen Privatdetektiv angeheuert. Der hat Fotos von ihrem Kind aus Fernost geliefert. „Mein Sohn wird in Porno-Bars gesehen, das ist ein Albtraum“, sagt sie unserer Zeitung. Der Detektiv berichtet, dass er den Vater beim Koksen beobachtet hat. Er habe „dem Alkohol zugesprochen und sich mit thailändischen Mädels vergnügt“. Von Kindswohl ließe sich deswegen nicht sprechen.

Anika Ball bezeichnet ihren Ex-Mann als Drogenabhängigen, der im Rotlichtmilieu arbeitet. „Logan kann da nicht gut aufgehoben sein“, sagt sie. Mit der Meinung steht sie nicht allein: Das Amtsgericht Dülmen hat der Mutter vor zwei Wochen das alleinige Sorgerecht übertragen.

Deutsche Behörden können wenig ausrichten

Den deutschen Behörden sind in solchen Fällen die Hände gebunden, sagt Martin Botzenhardt, Sprecher der münsterischen Staatsanwaltschaft. Zwar besteht aus Sicht der Behörde der dringende Tatverdacht, dass sich der Vater strafbar gemacht hat. Aber: „Wir können nicht mit Polizisten nach Thailand fahren und das Kind zurückholen“, sagt er.

Kindesentziehung ist kein Straftatbestand nach thailändischem Recht. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft Bangkok dem Bundeskriminalamt mitgeteilt. Dass der Vater Brite und der Sohn zwei Staatsangehörigkeiten besitzt, macht den Fall noch komplizierter. Auch wenn die Situation für die Mutter schlimm sei: „Die Rückführung des Kindes ist nicht Aufgabe der Justiz“, erklärt Botzenhardt. Auch die deutsche Botschaft in Thailand hat Anika Ball in einer Mail bereits angekündigt, „dass sich die deutsche Botschaft an einer Rückholaktion des Kindes weder beteiligen“ noch die Mutter oder die eingeschalteten Privatdetektive „dabei unterstützen kann und auch nicht darf“.

Bitte um Spenden

Ball fühlt sich deswegen von der Justiz „extrem alleingelassen“, wie sie es gegenüber unserer Zeitung sagt. Schon die eineinhalb Jahre vor der Tat ihres Ex-Manns habe sie ständig in der Sorge vor der Entführung ihres Kindes gelebt. Entsprechende Hinweise bei den Behörden seien ungehört geblieben. „Hätte man mir geglaubt, wäre das zu verhindern gewesen“, sagt die gebürtige Bochumerin, die nach eigenen Worten schon als Kinder- und Familienpflegerin, Tagesmutter, Influencerin und Tattoo-Modell gearbeitet hat.

Sie bittet mittlerweile im Internet um Spenden, um Logan nach Dülmen zurückholen zu können. Bezahlen will sie davon unter anderem Gerichts-, Reise- und Ermittlungskosten der Detektei. Ihre Rücklagen sowie ihr Kreditrahmen seien inzwischen ausgereizt. Die vergangenen drei Monate hat sie versucht, das im Stillen zu regeln. Weil alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien, geht sie nun an die Öffentlichkeit. Denn: „Es ist unerträglich, so lange ohne Logan zu sein.“