„Versorgungssicherheit gefährdet“

Kreis Coesfeld

Preissprünge bei Lebensmitteln, eine unsichere Versorgungslage: Die Landwirte warnten beim WLV-Kreisverbandstag Coesfeld vor Knappheiten infolge des Kriegs in der Ukraine. „Aktuell ist die Versorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen noch gesichert“, sagte Bauernpräsident Hubertus Beringmeier in der Veranstaltung gestern in der Steverhalle in Senden. Sie sei aber gefährdet und die Situation erfordere andere Antworten, so der Gastredner. Die Landwirte seien selber betroffen von den Preiserhöhungen, aber auch betroffen, was die Lebensmittelproduktion angehe. Um diese weiterhin sicherzustellen, sei es sinnvoll, Regelungen zu lockern oder aufzuschieben, appellierten die Landwirte an die Politik. So stellten sie den EU-Beschluss in Frage, nach dem mindestens vier Prozent der Ackerfläche nicht mehr beackert werden darf. „Wir können die Flächen besser nutzen und Getreide anbauen“, schlug Beringmeier vor.

Von Viola ter Horst