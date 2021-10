Veterinäramt sucht für Hunde Zuhause

Kreis Coesfeld

Das Veterinäramt des Kreises Coesfeld sucht für drei große Mischlingshündinnen und einen kleinen Mischlingsrüden ein neues Zuhause. Der Kreis hat die Hunde dem Besitzer aus Tierschutzgründen weggenommen. Sie sind nun in einem Tierheim untergebracht. Die Rückgabe an den ehemaligen Tierhalter ist ausgeschlossen, teilt der Kreis mit. Das Veterinäramt weist darauf hin, dass für jeden dieser Hunde viel Zeit und Geduld benötigt wird. Bisher haben die Hunde ihr Leben in Zwingern verbracht und müssen daher von Grund auf erzogen werden. An Platz, Auslauf und Beschäftigung darf es nicht fehlen. Die Tiere sind alle ausgewachsen, das genaue Alter konnte jedoch nicht bestimmt werden. Informationen gibt es bei Eva Engels (Kreis Coesfeld), Tel. 02541/183916.