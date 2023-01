Viel weniger Impfungen als möglich

Das war’s – die Impfstelle des Kreises in Lüdinghausen ist nun endgültig geschlossen. Corona-Impfungen sollen nun nicht mehr über öffentliche Impfstellen laufen, sondern über Hausärzte oder Apotheken.

Bilanz Impfstelle in Lüdinghausen: Von 1580 Terminen wurden nur 804 genutzt

Aufräumarbeiten in der Impfstelle in Lüdinghausen, die im September 2022 wiedereröffnet wurde und bis Ende Dezember geöffnet war. 804 Personen ließen sich in den gut drei Monaten dort impfen. Termine wären für 1580 Menschen frei gewesen.

Die Nachfrage nach Impfungen hielt sich seit der Wiedereröffnung der Impfstelle in Lüdinghausen im September 2022 in Grenzen. Anders war das nur, als der neue, an die Omikron-Varianten angepasste Impfstoff eintraf. „Wir haben über drei Wochen die verfügbaren Plätze auf jeweils 120 erhöht“, berichtet Alexandra Winkler, Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Coesfeld. Geimpft wurde immer samstags. Tatsächlich wurde in dieser Zeit das Angebot mit jeweils über 100 gebuchten Impfterminen auch gut angenommen.

In der restlichen Zeit sah es eher mau aus. Insgesamt, so geht aus den Zahlen hervor, hätten zwischen dem 3. September und 17. Dezember 1580 Termine gebucht werden können. Tatsächlich impfen ließen sich aber nur 804 Personen.

„Die meisten, die sich impfen lassen wollten, haben sich über den Hausarzt impfen lassen“, lautet die Erklärung von Winkler, warum in der Impfstelle nicht mehr viel los war. „Sie kennen ihre Patienten ja und können zum Beispiel beurteilen, ob es sich um einen Risikopatienten handelt, für den eine Impfung vielleicht schon eher in Frage kam.“

Durch die inzwischen entspannte Impfsituation sei eine öffentliche Impfstelle vonseiten des Kreises nicht mehr notwendig, begrüßt sie die Entscheidung für die endgültige Schließung.

Die Türen der Kreis-Impfstellen schlossen und öffneten sich zuvor mehrfach. Der Standort in Lüdinghausen diente ab Ende November 2021 zunächst neben dem Pictorius Berufskolleg in Coesfeld als weitere, zweite Impfstelle des Kreises. Zuvor, Ende September 2021, gab es das Aus für das weitaus größere Impfzentrum in Dülmen. Eigentlich sollten schon da die Impfungen über die Hausärzte laufen.

Doch dann sollte der Kreis nach den Plänen des Landes erneut Impfstellen einrichten, um Unterstützung zu leisten. Das sorgte für einiges an Kritik, weil ad hoc Standorte gefunden werden mussten. Im Kreis Coesfeld waren es die Pictorius-Turnhalle in Coesfeld und ein ehemaliges Autohaus in Lüdinghausen.

Die Turnhalle schloss dann wieder, im Juni 2022 folgte auch der Standort in Lüdinghausen. Drei Monate später, im September 2022 – mit dem neuen Impfstoff – öffneten sich in Lüdinghausen noch einmal die Türen. Ende Dezember war – vermutlich endgültig – Schluss. Die Impfstelle wird wieder zurück gebaut.

Ob die Corona-Pandemie überwunden ist, so wie sich Virologe Christian Drosten kürzlich äußerte, will Kreis-Gesundheitsamtsleiterin Winkler allerdings nicht so eindeutig beurteilen. „Es ist eine schwierige Frage, ob alles vorbei ist“, sagt sie. Die Impfungen hätten ihren Teil dazu beigetragen, dass die Verläufe der aktuell kursierenden Omikron-Varianten harmloser ausfielen, „davon gehe ich aus“, sagt Winkler. Es sei aber schwierig, die Lage zu beurteilen, weil kaum noch Testungen stattfinden.

Sorgen bereiten ihr die vielen Corona-Infektionen in China, die gerade grassieren. „Statistisch ist es natürlich eher möglich, dass dabei auch eine neue Variante entsteht“, sagt Winkler. Es sei von daher wichtig, die Situation zu beobachten. Einen negativen Covid-Test für Einreisende aus China hält sie auch in Deutschland für sinnvoll, wie es inzwischen immer mehr Länder verlangen.