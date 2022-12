Viele Lehrer krank – Distanzunterricht

„Wir haben hier eine Notsituation“, sagt Regina Theopold, Schulleiterin der Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule in Dülmen, auf Nachfrage. Die Hälfte der 18 Lehrer sei erkrankt. Betroffen vom Distanzunterricht seien aktuell Kinder der dritten Klasse, aber nicht alle, „sondern nur die, bei denen in Absprache mit den Eltern eine Betreuung zu Hause möglich ist“, betont Theopold. Zu dieser Lösung sei die Schule in Abstimmung mit dem Schulamt des Kreises gekommen.

Online-Unterricht findet aber nicht statt – dafür fehlen die Lehrer; vielmehr bekommen die Kinder Lernstoff für zu Hause mit. „Wenn keine Betreuungsmöglichkeit besteht, dann muss das Kind auch nicht zu Hause bleiben“, betont Theopold. „Wir versuchen da sehr, den Balanceakt hinzubekommen.“

Auch in Merfeld setzt bereits eine Grundschule auf Distanzunterricht. „Eine Möglichkeit, die das NRW-Schulministerium in Ausnahmefällen erlaubt“, erklärt Tobias Welke von der Kreis-Pressestelle. Weitere Schulen seien dem Schulamt beim Kreis Coesfeld aktuell nicht bekannt. „Lehrkräfte fehlen aber überall.“ So könnten noch weitere Schulen auf Distanzunterricht als Notlösung zurückgreifen, denn auch woanders ist der Krankenstand gerade hoch.

Die eigentliche Ursache für das Problem sieht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Kreis Coesfeld im „chronischen Lehrermangel“, so Kreis-Vorsitzende Simone Flissikowski. „Es gibt schon lange keinen Puffer mehr. Wenn ein Lehrer krank wird, ist Alarm“, sagt sie. Zwar sollen gerade wieder Stellen besetzt werden, es seien aber kaum Lehrer zu bekommen.

Betroffen seien in Krankheitsfällen dann natürlich insbesondere Grundschulen, die kleiner als andere Schulformen sind und damit weniger Möglichkeiten haben. Und gerade da sind Eltern oder Elternteile auf die Betreuung der noch kleinen Kinder angewiesen. „Die GEW hat einen ganzen Katalog an Stellschrauben erarbeitet, an denen gedreht werden muss“, sagt Flissikowski. Es reiche nicht aus, nur Stellen zu schaffen oder Lehrkräfte in Teilzeit zu ermutigen, länger zu arbeiten.

Auch Lisa Holzapfel, Kreisvorsitzende beim Verband Bildung und Erziehung (VBE) will Distanzunterricht nur in absoluten Ausnahmesituationen gelten lassen. „Aber wenn keiner mehr da ist, ist keiner mehr da“, sagt sie. Die aktuelle Lage verdeutliche, „dass das Kind schon längst in den Brunnen gefallen ist. Die Hütte brennt“, so Holzapfel. Die Belastungsgrenzen für Lehrer seien mehr als erreicht. Die Situation ist für sie eine Quittung dafür, dass „jahrelang die Einstellung von genügend Lehrern nicht auf der Agenda stand und Studienplätze nicht vorhanden waren“. Auch das Gehalt für Grundschullehrer sei ein Grund – „inzwischen hat sich da immerhin was getan“. Die Karre stecke aber „ziemlich im Schlamm fest“.