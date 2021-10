Viele Teststellen bauen Zelte ab

Kreis Coesfeld

(vth). Ab Montag gibt es nur noch in Ausnahmefällen kostenlose Corona-Bürgertests. Viele Teststellen bauen deshalb ihre Zelte ab – aber nicht alle. Eine Grundstruktur soll es laut Kreis weiterhin geben. Das DRK ist nach Angaben des Kreises mit drei Teststellen neu beauftragt worden; zudem bieten Hausärzte, neun Apotheken und 24 sonstige Teststellen Corona-Tests. „Dem Kreisgesundheitsamt sind zuverlässige Testmöglichkeiten sehr wichtig, um eine Coronainfektion gesichert feststellen zu können“, betont Gesundheitsdezernent Detlef Schütt. Die Notwendigkeit bestehe weiterhin, sich auf Corona testen zu lassen – etwa bei Kontaktpersonen und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Auch nicht geimpfte Schüler sind jetzt in den Ferien betroffen. Sie werden sonst in den Schulen getestet und haben darüber den Nachweis, um Veranstaltungen und Einrichtungen besuchen zu können. In den Ferien müssen sie sich woanders testen lassen.