Vielfalt grüner Oasen vor Ort erleben

Wer in ein kleines grünes Paradies eintauchen will, muss dafür nicht einmal weit reisen. Von den insgesamt 13 Gärten aus dem Kreis Coesfeld, die insgesamt bei der Aktion Offene Gärten Westfalen mitmachen, öffnen auch an diesem Wochenende vier ihre kleinen und großen Oasen für jedermann.

Offene Gärten im Kreis Coesfeld auch an diesem Wochenende

Der rasenlose Garten von Ratburg Blank und Günter Hartmann in Billerbeck zeigt eine große Vielfalt auf kleinem Raum.

0 Upcycling im Fokus: Der Garten von Maria und Josef Wolfert in Coesfeld-Lette zeichnet sich neben dem Anbau von Obst und Gemüse durch gestalterische Elemente aus selbst gebauten Holzmöbeln und „Upcycling-Teilen“ aus. Der Anbau von Taglilien bietet einen Schwerpunkt der Flora. Der Eintritt beträgt zwei Euro und geht als Spende an den Verein Lebensfreude – auch im Alter. Nikolaus-Groß-Straße 114, Tel. 02546/ 939617; Öffnung am 3. und 10. Juli von 11 bis 18 Uhr.

0 Größter Rosengarten: „Wir haben das größte Rosensortiment in Westdeutschland“, sagt Marcel Dahlke vom Rosenzentrum Westmünsterland in Rosendahl-Osterwick nicht ohne Stolz. Im 3000 qm großen Kundengarten können Interessierte nach Rosen und Stauden stöbern und im Café eine Auszeit nehmen. Der Eintritt ist frei. Schöppinger Straße 11, Tel. 02547/7159; Öffnung montags bis freitags 8.30 bis 18 Uhr, samstags 8.30 bis 13 Uhr, sonntags 13 bis 17 Uhr.

0 Der rasenlose Garten: Neben einer großen Vielfalt auf relativ kleinem Raum bietet der Garten von Ratburg Blank und Günter Hartmann in Billerbeck ein weiteres erstaunliches Merkmal. „Wir sind ein Garten, der keinen Rasen hat“, sagt Ratburg Blank. „Das ist schon relativ ungewöhnlich“, findet die Hobbygärtnerin. Die Gestaltung ist angelehnt an einen westfälischen Bauerngarten, der zu einem Einfamilienhaus gehört. Als Obst-, Kräuter-, Gemüse- und Steingarten mit Dahlien, Rosen und einem Duftpfad lässt der Garten bei Pflanzenfreunden kaum Wünsche offen. Der Eintritt beträgt 2 Euro, die gespendet werden. Von-Twickel-Straße 72; Öffnung auch an diesem Wochenende nach vorheriger Anmeldung: Tel. 02543/9302030

0 Der Lehr- und Naturgarten: Das Biologische Zentrum in Lüdinghausen bietet auf 2,5 Hektar einen großen Lehr- und Naturgarten mit naturnahem Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Besucher haben die Möglichkeit, Obstgehölze, Kräuter und Gemüsesorten in großer Vielzahl kennenzulernen. Rohrkamp 29, Tel. 02591/ 4129; Öffnung montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und an diesem Sonntag (3. 7.) von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.