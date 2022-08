Vier Landwirte geben Einblicke in ihre Betriebe

(vth). Wie sieht es aus auf einem familienbetriebenen „typischen Bauernhof“ im Kreis Coesffeld? Am Sonntag, 21. August, öffnen vier landwirtschaftliche Betriebe in Dülmen ihre Hoftore und bieten Interessenten einen Blick hinter die Kulissen. Sie geben praktische Einblicke in ihre tägliche Arbeit und erläutern Besuchern Tierhaltung, Ackerbau und Vermarktung.

Zischen 11 und 16 Uhr können Interessierte vorbeischauen und mit den Landwirtinnen und Landwirten ins Gespräch zu kommen. Die Betriebe liegen allesamt entlang einer Fahrradroute in Dülmen. „Normalerweise stellt sich immer ein Betrieb bei dem Tag des offenen Hofs vor“, erläutert Frauke Froning, Pressesprecherin des Landwirtschaftsverbands Kreis Coesfeld. „Doch in diesem Fall liegen die Höfe alle an der Route und können alle bequem besucht werden.“ Aber auch einzelne Betriebe können natürlich besucht werden.

„Gerne möchten wir den Tag nutzen, um transparente und offene Einblicke in unsere Ställe und das Leben auf unseren Höfen zu geben“, freut sich Michael Uckelmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Coesfeld. „Besucht werden können sowohl ein schweinehaltender Betrieb, als auch ein Hof mit Geflügelhaltung und zwei Milchviehbetriebe. Wir bilden damit die gesamte Bandbreite der Tierhaltung unseres Kreises ab.“ Neben den Tieren seien aber auch Maschinen, Futterhallen oder eine kleine Direktvermarktung zu besichtigen. „Unsere landwirtschaftlichen Betriebe arbeiten verantwortungsvoll, Tierwohl und Tiergesundheit haben für uns oberste Priorität“, so Uckelmann. Die teilnehmenden Höfe stehen für die klassische Landwirtschaft, „dabei zeigen wir interessierten Besuchern gängige Familienbetriebe, wie sie in unserer Region typisch sind“.

Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Diese Betriebe öffnen ihre Hoftore in Dülmen:

0 Hof Rölfer, Rödder 30.

Schweine und Ackerbau

0 Hof Everwien Mühlenweg 140; Hühnermobil mit 220 Hühner, Hofladen (Direktvermarktung)

0 Hof Wübbelt, Mitwick 10; Milchkühe, Bullenmast, Kälberaufzucht

0 Hof Erdbrügge Dernekamp 32; Milchkühe, Bullenmast, Kälberaufzucht

Bio Energie Dernekamp Dernekamp 30; Biogasanlage. Dort befindet sich zudem ein Essensstand und ein Toilettenwagen