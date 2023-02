Vom Barock bis zu den Beatles

Sechs klassische, aber dennoch ungewöhnliche Konzerte und zwei Veranstaltungen für Kinder sollen Musikfans aller Generationen in diesem Jahr nach Nordkirchen locken. In der Oranienburg des Wasserschlosses wird Musik ganz unterschiedlicher Epochen geboten – vom Barock bis hin zu den Beatles. Im Herbst hat die Veranstaltergemeinschaft der Schlosskonzerte, zu der auch der Kreis Coesfeld gehört, zudem das diesjährige Münsterland Festival mit einem besonderen Auftritt zu Gast.

0 Den Auftakt bereitet das Feuerbach Quartett am 23. April (Sonntag) um 18 Uhr: Das junge Ensemble interpretiert die Musik von Brahms, Britten und den Beatles neu, um mit einem facettenreichen Programm zu verzaubern. Der Quartettname ist inzwischen ein Synonym für innovative Adaptionen anspruchsvoller, moderner Rock- und Popmusik für klassisches Streichquartett.

0 Klassische Musik für Kinder von vier bis sieben Jahren bietet die Reihe „Fidolino“ um 11 Uhr am 21. Mai (Sonntag): Gemeinsam mit Sängerin und Malerin Franziska Scheffler zeichnet Dragan Ribic am Akkordeon facettenreiche Tonbilder. Mit jeder Menge Musik im Gepäck spielt das Duo Töne zu den Farben Rot und Grün und lässt Melodien in Gelb und Blau erklingen.

0 Der Klaviervirtuose Julius Asal ist am 21. Mai (Sonntag) um 18 Uhr in Nordkirchen zu Gast. Der junge deutsche Pianist Julius Asal (Jahrgang 1997) konzertiert regelmäßig auf internationalen Festivals und trat in einigen der bedeutendsten Konzerthäuser der Musikwelt auf. Auf dem Programm für die Oranienburg stehen Werke von Schumann, Debussy und Prokofiev.

0 Das Ensemble 4.1 ist am 11. Juni (Sonntag) um 18 Uhr im Festsaal der Oranienburg zu erleben: Vier Bläsersolisten und ein Pianist widmen sich mit Begeisterung der Musikliteratur der großen Wiener Klassik. Dabei wird nicht nur Beethoven die Reverenz erwiesen, sondern auch Gershwin und Herzogenberg.

0 Ein weiteres Kinderkonzert in der Reihe „Fidolino“ steht am 27. August (Sonntag) um 11 Uhr an: Pianistin Natalia Gamper und Moderatorin Claudia Runde präsentieren ihr Programm „Tastentricks“ und gehen der Frage nach: Kann ein Tiger etwa Klavier spielen? Auf der Suche nach der „Tastentigerwahrheit“ gibt es Musik von Liszt, Tschaikowsky und Chopin zu hören.

0 LiLa und Julia Hamos geben am 27. August um 18 Uhr ein sonntägliches Schlosskonzert. Die Cellistin LiLa ist ein absolutes Ausnahmetalent: 2002 in Hangzhou (China) geboren, erhielt sie eine erstklassige Ausbildung in Shanghai und New York. LiLa wurde in ihren jungen Jahren schon mit zahlreichen ersten Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Kongenial begleitet wird sie von der amerikanisch-ungarischen Pianistin Julia Hamos.

0 Das 2005 von Adrian Oetiker sowie den Berliner Philharmonikern Christoph Streuli und David Riniker gegründetes Feininger-Trio, ist am 17. September (Sonntag) ab 18 Uhr zu hören. Neben der stilistischen Vielfalt sind den drei Musikern klangliche Wärme, Expressivität und Raffinesse zu eigen. Auf dem Programm finden sich Werke von Schubert, Brahms und Schostakowitsch.

0 Am 15. Oktober um 18 Uhr ist Akkordeonist Antti Paalanen zu hören. Der Finne ist ein Phänomen: Wenn er spielt, reißt es das Publikum von den Stühlen. Er hat eine sehr eigene Klangwelt erschaffen, die ganz in der Folk-Tradition verhaftet ist. Nach Nordkirchen kommt er mit einem Programm, das zwischen finnischer Folklore und klassischer Musik angesiedelt ist. Das Konzert findet in Kooperation mit dem Münsterland Festival statt, dessen Gastland 2023 Finnland ist.

0 Tickets: www.eventim.de (Suchwort „Schlosskonzerte Nordkirchen“)