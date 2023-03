Vom Comic bis zur Baumpflanzaktion

Im vergangenen Jahr konnten sich Gruppen, Vereine, Schulen und auch Einzelpersonen in den zwei Kategorien „Konkrete Projektideen“ und „Kreativer Medienbeitrag“ in den Wettbewerb einbringen. „Ziel des Wettbewerbs ist es, die Akteurinnen und Akteure im Kreis zu unterstützen und ihre Arbeit sichtbar zu machen“, so der Landrat.

In der Kategorie „Projektidee“ wurden insgesamt drei Preise vergeben:

0 Den ersten Platz erhielt Doris Bänder aus Lüdinghausen, die einen Comic-Block mit kompakten Energiespar- und Umwelttipps entwickelte; diese können praktisch in den Alltag integriert werden und sehen zudem noch gut aus. Denn die einzelnen Seiten können herausgenommen werden und sind thematisch nach Wohn- und Lebensbereichen sortiert. Der Comic-Block soll nach Fertigstellung zunächst in Lüdinghausen an Privathaushalte verteilt werden. Eine Ausweitung auf den Kreis ist mit Hilfe des KlimaPaktes angestrebt.

0 Architekt Lothar Steinhoff aus Nordkirchen, der den zweiten Platz belegte, möchte für jedes Bauprojekt, egal welcher Größe, einen Baum pflanzen. Damit soll direkt vor Ort mit heimischen Baumarten genau dort CO2 kompensiert werden, wo es entsteht. Die Baumpflanzungen können auch gebündelt werden und etwa auf Kreis- oder Gemeindegrundstücken realisiert werden. Darüber hinaus soll eine Sensibilisierung für die Thematik „CO2-Emissionen aus Bau und Nutzung von Gebäuden“ in Schulen und Kindergärten stattfinden.

0 Der dritte Preis ging an ein Modellvorhaben für die Stadt Billerbeck. Lehrer Oliver Wischerhoff initiierte ein Nachhaltigkeitszentrum an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) Billerbeck-Havixbeck. Dort erstellten Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit dem Institut für Geoinformatik Münster (IfGi) Projekte, die Nachhaltigkeit dokumentieren und zugleich zu nachhaltigem Verhalten anregen. Mit Unterstützung des KlimaPaktes soll die Initiative nun weiter ausgebaut werden.

0 In der Kategorie „Kreativer Medienbeitrag“ erhielt Susanne Keull aus Coesfeld den Preis. In ihrem Blogbeitrag mit dem Titel „Ein Urlaubsort, das Wasser und die Klimagerechtigkeit“ beschäftigt sich Susanne Keull mit den Marshallinseln und geht zentralen Fragen nach: Was genau bedeutet Klimagerechtigkeit? Was haben wir im Kreis Coesfeld mit einem kleinen Inselstaat zu tun? (www.wissenmachtklima.de)