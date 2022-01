Vom Gecko bis zur Owtscharkahündin

Kreis Coesfeld

(vth). Das kleinste Tier war ein Gecko von etwa zwei bis drei Zentimetern Größe, der in einer Bananenkiste in einem Supermarkt gefunden worden war. Das größte Tier, das das Tierheim in Coesfeld-Lette im vorigen Jahr beherbergte, ist mit einer Schulterhöhe von 75 Zentimetern die Owtscharkahündin Lucy. „Sie wartet übrigens im Tierheim noch immer auf ein neues Zuhause“, berichtet Sandra Kassenböhmer, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. Eine Vogelspinne gehörte ebenfalls zu den Kuriositäten, und dann war da noch der drei Meter langer Tigerpython, so die Tierheim-Bilanz 2021.