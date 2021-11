Von der Kerze bis zum Perlenschmuck

Billerbeck

Es weihnachtet sehr an der Kolvenburg: Am Samstag (13. November) startet der zweiwöchige, über die Kreisgrenzen hinaus beliebte Adventsmarkt. Bereits zum 40. Mal bieten etwa 50 Kunsthandwerker aus der Region auf Einladung des Kreises Coesfeld ihre selbst gefertigten Produkte und Kunstgegenstände an. Im historischen Ambiente der Burg in Billerbeck können Besucher wetterunabhängig handwerkliches Geschick und Ideenreichtum der Aussteller anschauen und die Waren auch käuflich erwerben.